Si tenés un cepillo de escoba viejo, tenés un tesoro: cómo hacer un tender para colgar la ropa en la pared

Todos tenemos en casa alguna escoba que tiene sus años, pero muchos cometen el error de tirarlos cuando el cepillo se desgasta sin saber que son un tesoro. Estos son una oportunidad para reutilizar un simple escobillón en algo útil, ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente. Te contamos cómo darle una segunda vida.
El reciclaje cobra cada vez más protagonismo y no solo decorativo, sino también funcional. Por eso, la vieja escoba que tienes en casa pueden convertirse en un tesoros para colgar la ropa sin ocupar espacio en casa y en menos de 5 minutos.
Reciclaje: cómo hacer un tendedero de ropa con una escoba
Primero, se corta una parte del palo de la escoba para aprovecharlo en el nuevo soporte. El segundo paso es preparar el cabezal del cepillo, se cortan las cerdas y se coloca una pieza metálica articulada en la parte posterior (el plástico), que servirá para sujetarlo a la pared.
Ahora con un taladro atornillador, se deben ajustar los tornillos de la pieza metálica. Después, se pone el cabezal en posición vertical contra la pared y se lo fija con tornillos para que quede firme.
En el soporte instalado se debe poner un palo que funcione como uno de los puntos de apoyo del tender. Luego se coloca un sujetador y se ata una cuerda para sujetar y tensar el futuro nuevo tendedero.
Una vez hecho los pasos, se pone un gancho metálico en la pared opuesta. Entonces, se pasa una cuerda desde el soporte hasta ese punto para que queden las tiras características del tender y se la ajusta para formar una línea horizontal donde colgar la ropa.
El resultado de este tesoro del reciclaje es un tender improvisado que aprovecha elementos reciclados y permite colgar ropa sin necesidad de instalar un tendedero convencional o ocupar espacio de más.
En pocas palabras
- Reciclaje de escobas: se pueden reutilizar cepillos desgastados para crear un tendedero de ropa casero.
- Instalación sencilla: el proceso implica cortar el palo, adaptar el cepillo y fijarlo a la pared con soportes y cuerdas.
- Beneficios prácticos: permite colgar ropa ahorrando espacio y dinero, además de ser una opción ecológica.