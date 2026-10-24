Si tenés un cepillo de escoba viejo, tenés un tesoro: cómo hacer un tender para colgar la ropa en la pared

Ahora con un taladro atornillador, se deben ajustar los tornillos de la pieza metálica. Después, se pone el cabezal en posición vertical contra la pared y se lo fija con tornillos para que quede firme.

En el soporte instalado se debe poner un palo que funcione como uno de los puntos de apoyo del tender. Luego se coloca un sujetador y se ata una cuerda para sujetar y tensar el futuro nuevo tendedero.

Con una escoba vieja tendrás un tender de ropa práctico, fácil, barato y que no ocupa lugar.

Una vez hecho los pasos, se pone un gancho metálico en la pared opuesta. Entonces, se pasa una cuerda desde el soporte hasta ese punto para que queden las tiras características del tender y se la ajusta para formar una línea horizontal donde colgar la ropa.

El resultado de este tesoro del reciclaje es un tender improvisado que aprovecha elementos reciclados y permite colgar ropa sin necesidad de instalar un tendedero convencional o ocupar espacio de más.