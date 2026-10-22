Expertos en limpieza coinciden: poner cinta adhesiva en la escoba atrapa los pelos y la suciedad que no se ve

Mantener los pisos totalmente limpios puede ser un desafío cotidiano, sobre todo cuando los pelos del cabello o de las mascotas y el polvo parecen esquivar la limpieza tradicional. Ante este problema, aparece un truco: pegar una tira de cinta adhesiva en la parte inferior de la escoba antes de barrer.
Por qué hay que colocar cinta en la escoba antes de barrer y para qué sirve este método
La razón principal por la que todos deberían poner en práctica este secreto de limpieza en sus casas se debe a que el barrido tradicional muchas veces es insuficiente ante ciertos residuos ligeros.
Las pelusas y el polvo fino quedan flotando en el aire o se escapan entre las cerdas del mismo cepillo entonces, aunque no se vea la suciedad, siempre queda por ahí pese a barrer. Además, en todas las casas puede pasar que el pelo quede enredado en la base del cepillo y uno termina sacándolo con las manos.
Por eso, ahora con este truco al poner la cinta, se evita que la suciedad se adhiera a la escoba, manteniéndola limpia por más tiempo y evitando que junte suciedad que afecte la limpieza de la casa.
Este truco sirve como un potente complemento para la escoba. Una cinta de embalar o cinta ancha es la ideal para poner en la parte inferior de la escoba con el lado pegajoso orientado hacia el suelo. Esto hace que el pegamento agarre de inmediato todo lo que el cepillo no logra arrastrar, fundamentalmente para pelos humanos, pelusas y pelo de mascotas, incluso en zonas complejas como debajo de camas o sillones. Una vez que se termine de barrer la casa, solo hay que sacar la cinta y tirarla a la basura.
Los beneficios de este truco
- Capacidad de atrapar hasta la suciedad más diminuta en cualquier superficie, como madera, cerámica, porcelanato, vinilo o pisos laminados.
- Prolonga la vida útil de la escoba al evitar el desgaste de sus fibras y protege la higiene de las manos al no manipular residuos.
- Es un recurso económico, sencillo y efectivo para lograr ambientes impecables en una sola pasada.
En pocas palabras
- Truco de limpieza: colocar cinta adhesiva en la escoba atrapa pelos y suciedad.
- Efectividad: complemento ideal para barrer eficientemente en suelos de madera, cerámica o vinilo.
- Beneficios: ahorro económico, higiene y prolongación de la vida útil de la escoba.