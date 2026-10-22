Expertos en limpieza coinciden: poner cinta adhesiva en la escoba atrapa los pelos y la suciedad que no se ve

Por qué hay que colocar cinta en la escoba antes de barrer y para qué sirve este método

La razón principal por la que todos deberían poner en práctica este secreto de limpieza en sus casas se debe a que el barrido tradicional muchas veces es insuficiente ante ciertos residuos ligeros.

Este truco casero se ha vuelto cada vez más popular para mantener la vivienda libre de suciedad.

Las pelusas y el polvo fino quedan flotando en el aire o se escapan entre las cerdas del mismo cepillo entonces, aunque no se vea la suciedad, siempre queda por ahí pese a barrer. Además, en todas las casas puede pasar que el pelo quede enredado en la base del cepillo y uno termina sacándolo con las manos.