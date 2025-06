Si te sobró el aceite que usaste, no lo tires, puedes transformarlo en un tesoro del reciclaje: por qué y cómo

Reciclaje: el abanico de ventajas que conlleva reciclar aceite usado

Aceite usado se está por reciclar.jpg Persona coloca el aceite ya usado en una botella para reciclarlo

La principal ventaja de pensar dos veces antes de tirar el aceite ya usado es claro: evita la contaminación y los residuos que llegan al medio ambiente.

Entre sus beneficios secundarios se destaca el poder que tiene para desarrollar y fabricar combustibles 100% renovables que contribuyen a reducir la huella de carbono en el transporte, con el objetivo principal de disminuir las emisiones de CO. Por eso decimos que es un tesoro del reciclaje.

Su reúso ayuda a crear principalmente biodiésel. Se trata de un combustible renovable cuyas emisiones de CO, SO2 o CO son inferiores a las de los otros carburantes más conocidos. Además, no contiene azufre, por lo que no suelta este gas a la atmósfera, y se usan en los motores diésel convencionales sin realizarles modificaciones.

Por último, puede utilizarse para fabricar surfactantes, es decir, la base de numerosos productos de uso cotidiano, como detergentes, cremas cosméticas, pinturas o barnices; así como velas o fertilizantes, entre otros. Antes las abuelas solían transformarlo en jabón casero, pero debido al tiempo que requiere y a la dificultad a la hora de hacerlo, ya no es tan habitual como antes.

Aceite usado reciclado.jpg Aquí el aceite ya se encuentra en la botella lista para ser llevado a puntos de reciclaje

Cómo reciclar aceite usado

Reciclar correctamente el aceite usado es vital para prolongar su vida útil. Por eso, hay que seguir algunos pasos para aprovechar al máximo el tesoro de este residuo: