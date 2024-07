Se estrena "Salvajes" un thriller filmado íntegramente en Mendoza.

film salvajes flyer.jpg El pre esreno será el martes 30 de julio a las 19 hsen el Cine Universidad- Nave UNCuyo.

“Salvajes” cuenta la historia de Sonia (Beatriz Spelzini) y Arturo (Luis Gnecco) quienes viven en una casa de apariencia segura, pero demasiado grande y silenciosa. Una noche tres hombres armados asaltan la propiedad del matrimonio. Luego de someterlos violentamente y de encerrarlos en un baño, los delincuentes emprenden su retirada. Arturo logra escapar y atrapar al más joven e inexperto de ellos y decide secuestrarlo para “disciplinarlo” en el subsuelo de la casa. Poco a poco la rabia se disipa y emergen extraños vínculos familiares que Arturo y Sonia creían extintos. "Salvajes" es un retrato violento sobre una sociedad dividida, en un entramado social desigual donde los límites entre víctima y victimario se tornan difusos.

El guion de “SALVAJES” formó parte de la selección oficial del Concurso de Guiones Inéditos del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2017 y en julio del 2018 fue seleccionado para participar del Taller Internacional de Guion del X Bolivia Lab.

FUNCIONES: Las funciones en Mendoza serán el martes 30 de julio a las 19:30h, jueves 1, sábado 3 de agosto a las 19:30h y martes 6 de agosto a las 21:30h en el Cine de la Universidad, con entradas a la venta a través de entradaweb.com.ar.

Rodrigo Guerrero: “Experimenté en carne propia la invasión y angustia de un robo”

“Vivo en Córdoba, Argentina, un país en donde las cifras relativas a la violencia social crecen a diario y asustan. Casi todos podemos enumerar ejemplos cotidianos de violencia, más o menos sutiles, más o menos brutales.

Una noche cuatro chicos armados entraron a robar en la casa de mis padres. Yo todavía vivía con ellos y los cuatro delincuentes eran más jóvenes que yo. Ese día me tocó experimentar en carne propia la invasión y la angustia que ocasiona un robo. Para mí fue como estar desnudo frente a sujetos extraños que rondaban armados, exaltados, temerosos y excitados.

Sin embargo, en ningún momento temí de verdad por lo que pudiera pasarme a mí o al resto de mi familia. Quizás porque me tocó estar atado y recostado en el suelo en la misma habitación que estaba mi madre; o tal vez porque el chico al que designaron la tarea de custodiarnos fue especialmente considerado y amable con ella.

salvajes 2.jpg “Salvajes” la película del cineasta Rodrigo Guerrero.

Aquel joven procuró que mi madre no tuviera frío y le repitió una y otra vez que se quedara tranquila, que todo iba a estar bien y que nadie iba a lastimarnos. La llamaba “doñita” con un respeto sincero. En unos minutos que parecieron horas los intrusos revolvieron la casa, cargaron el auto y huyeron con nuestros efectos materiales. Algo quedó latente en mi memoria desde aquella noche. La proximidad de ese joven en ese contexto de violencia y usurpación me permitió, sin justificar sus actos, no llegar a guardarle resentimiento”, cuenta el director de “Salvajes”, Rodrigo Guerrero.

“Creo que la base de todos los problemas está en la evidente desigualdad que existe no solo en Argentina y en Latinoamérica, sino en todos los países del mundo. Pocos tienen mucho de lo que a mucha gente le falta. ¿Por qué algunos tenemos tanto y otros tienen tan poco? Cuando pienso en las circunstancias en las que nacen y crecen los jóvenes que optan por la delincuencia (pobreza, hambre, abandono del estado, narcotráfico y muerte) puedo imaginar el por qué toman esa decisión: ¿qué decisiones de vida pueden tomar las personas que han nacido casi sin nada y que tienen pocas posibilidades reales de progresar?.

En “Salvajes” intento aproximarme a este paradójico, complejo y alarmante escenario social: un retrato violento sobre el encuentro de dos universos sociales antagónicos; una realidad social en la que nos sentimos a la deriva y todas y todos somos diferentes tipos de víctimas y victimarios; un entramado desigual en donde los sectores más pudientes tienden a autodefinirse como las principales víctimas de la problemática de la “inseguridad” y creen conocer las soluciones al problema de la marginalidad, omitiendo muchas de las circunstancias extremas en las que nacen y crecen los individuos que han sido marginados desde el principio de su existencia.

PRE ESTRENO EN MENDOZA

Día: Martes 30 de julio a las 19 hs

Lugar: Cine Universidad- Nave UNCuyo

Función con la presencia de su director Rodrigo Guerrero y una de sus protagonistas, la consagrada actriz Beatriz Spelzini.