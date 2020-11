"Muchos de mis amigos se están contagiado de covid para poder estar inmunes y así poder ir a las Grutas en enero", manifestó Mariano, un joven de 20 años.

Son un grupo de 20 amigos entre 17 y 21 años, todos neuquinos, que lejos de comprender la situación epidemiológica que tuvo a todo el mundo en "Stand By", se contagian de coronavirus adrede para llegar "inmunes" a enero y poder irse "todos juntos a la playa".

Periodista: ¿Alguien en particular les dijo o los obliga a que tengan que haber pasado la enfermedad para poder ingresar a Las Grutas?

Mariano: No se bien de dónde surgió, pero hace semanas que se viene hablando de estos en los grupos de Whatsapp. Y varios amigos míos tuvieron el virus y otros están tratando de "pescárselo" también.

Periodista: ¿Cuántos de tus amigos "se lo pescaron"?

Mariano: A ver... de mi grupo, ya se contagiaron diez a lo largo de estos meses. Unos siete más o menos en los últimos dos meses. Cayó uno, aviso en el grupo y el que quiso fue y se quedó en su casa dos semanas y se contagió. Fueron siete.

Periodista: ¿Y como se contagiaron?

Mariano: Tres fueron los primeros en abril, no fue intencional, en sus trabajos se contagiaron. Algunos amigos llegaron a ir hasta al Castro Rendón, para ver si se contagiaban.

Periodista: ¿Son conscientes de la gravedad de su accionar? ¿No tienen miedo de que se pueda agravar su situación médica?

Mariano: Naa, no les importa, además, somos pibes y sabemos a nosotros que no tenemos más de 25 años no nos va a pasar nada grave. A lo sumo una gripe heavy...