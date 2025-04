Según, el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en los días no laborables "el trabajo será optativo para el empleador". En consecuencia, las empresas del sector privado pueden decidir si sus empleados deben presentarse o no.

oficina.jpg El Jueves Santo es un día no laborable. No es un feriado nacional. Imagen: Freepik.

El caso es diferente para el Viernes Santo, que cae 18 de abril, ya que es un feriado nacional. Por lo tanto, en caso de trabajarse, corresponde pago doble.

¿Qué ocurre con el sector público?

La Administración Pública Nacional, oficinas del Estado, organismos gubernamentales y demás, no atenderán al público el Jueves Santo. Es un día no laborable obligatorio.

Cabe destacar que es común que algunos sectores como bancos, seguros y actividades afines, tengan su propia normativa que regula el funcionamiento durante estos días.

En conclusión, el Jueves Santo es un día no laborable, no es feriado. El trabajo es optativo para el empleador, salvo en sectores específicos. En el caso de trabajar se paga como día normal, mientras que la administración pública no trabaja.