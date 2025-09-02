Se cayó parte del techo de la histórica escuela Rawson de Godoy Cruz y suspendieron las clases presenciales

La tormenta de Santa Rosa no dejó solamente casas anegadas y evacuados en departamentos como Guaymallén, sino también a la histórica escuela Guillermo Rawson, de Godoy Cruz, sin las posibilidades de abrir sus puertas.
La tormenta de Santa Rosa no dejó solamente casas anegadas y evacuados en departamentos como Guaymallén, sino también a la histórica escuela Guillermo Rawson, de Godoy Cruz, sin las posibilidades de abrir sus puertas.
Es que, durante las intensas lluvias del fin de semana, cedió el yeso del techo de la galería de la escuela ubicada en calle Azopardo, frente a la plaza de Godoy Cruz.
La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales durante el lunes y martes y, junto a la institución, trabaja a contrarreloj en la reparación del techo.
Infraestructura de la DGE evalúa este martes los daños en la estructura de la escuela determinar si los alumnos pueden o no volver a las aulas.
Por ahora, los chicos están en sus casas, manteniendo clases de manera virtual.
Una vez que se tenga el detalle de los daños totales en la escuela, se diseñará un plan de reparación inmediata y a largo plazo.
Además de las dificultades particulares que debió afrontar la escuela Rawson, de Godoy Cruz; a raíz de la tormenta de Santa Rosa, también el lunes suspendieron las clases en zonas de Tupungato, Luján de Cuyo y Lavalle.
Esto, en virtud de las recomendaciones de Defensa Civil por la presencia de caminos en estado intransitable en La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallaray, Zampalito, zona sur de La Arboleda, de Tupungato; en Potrerillos y Cacheuta, de Luján de Cuyo y en el Secano, de Lavalle.
Para que los alumnos no pierdan días de clases, tanto en las escuelas de estas zonas como actualmente en la Rawson de Godoy Cruz, se brindaron tareas de manera virtual.