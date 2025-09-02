Se cayó parte del techo de la histórica escuela Rawson de Godoy Cruz y suspendieron las clases presenciales

Embed - SE CAYÓ el techo de la ESCUELA Rawson de Godoy Cruz

La DGE evalúa los daños en la escuela Rawson

Infraestructura de la DGE evalúa este martes los daños en la estructura de la escuela determinar si los alumnos pueden o no volver a las aulas.

Por ahora, los chicos están en sus casas, manteniendo clases de manera virtual.

Una vez que se tenga el detalle de los daños totales en la escuela, se diseñará un plan de reparación inmediata y a largo plazo.

tormenta techo escuela rawson godoy cruz Ya se realizan trabajos en el techo de la escuela Rawson, de Godoy Cruz.

La DGE suspendió las clases en escuelas del Valle de Uco y zonas de montaña

Además de las dificultades particulares que debió afrontar la escuela Rawson, de Godoy Cruz; a raíz de la tormenta de Santa Rosa, también el lunes suspendieron las clases en zonas de Tupungato, Luján de Cuyo y Lavalle.

Esto, en virtud de las recomendaciones de Defensa Civil por la presencia de caminos en estado intransitable en La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallaray, Zampalito, zona sur de La Arboleda, de Tupungato; en Potrerillos y Cacheuta, de Luján de Cuyo y en el Secano, de Lavalle.

Para que los alumnos no pierdan días de clases, tanto en las escuelas de estas zonas como actualmente en la Rawson de Godoy Cruz, se brindaron tareas de manera virtual.