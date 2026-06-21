Se burlaban de la filosofía hasta que él ganó una fortuna para demostar su utilidad

Durante meses nadie prestó atención a aquella decisión. Sin embargo, cuando llegó la cosecha en Grecia y miles de productores necesitaron utilizar las prensas, descubrieron que Tales tenía los derechos sobre ellas. Entonces comenzó a alquilarlas y obtuvo grandes beneficios gracias a la enorme demanda.

El filósofo que se hizo rico gracias a una predicción

En poco tiempo consiguió reunir una fortuna y dejó claro que, si los filósofos deseaban enriquecerse, podían hacerlo. El problema no era la falta de capacidad, sino que sus intereses solían estar en otro lugar. Demostrando la practicidad de la filosofía.

Algunos historiadores ven en esta historia uno de los antecedentes más antiguos de ciertas prácticas financieras modernas. Otros sostienen que Tales incluso llegó a comprar las prensas, lo que convertiría el episodio en un precedente aún más cercano a los contratos utilizados siglos después en los mercados.

Lo cierto es que, una vez alcanzado su objetivo, Tales no continuó acumulando riqueza. Había demostrado lo que quería demostrar. Tras recibir el reconocimiento de sus conciudadanos, volvió a su vida habitual. Su intención nunca fue hacerse rico.