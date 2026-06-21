La filosofía de El Principito sobre el amor: "Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor"
La icónica obra de Antoine de Saint-Exupéry explora las complejidades del amor, sugiriendo que las experiencias posteriores pueden ser más maduras y profundas
El Principito ue escrito por el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry y publicado en 1943. La obra aborda temas que acompañan al ser humano desde siempre: la búsqueda de sentido, la soledad, los vínculos y la pérdida.
La filosofía de El Principito sobre el amor: "Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor"
Lo hace a través de una mirada sencilla, casi infantil, que invita a recordar algo que los adultos suelen olvidar. Muchas veces, las respuestas más importantes nacen de la curiosidad, la sensibilidad y la capacidad de asombro. Entre las numerosas frases asociadas al universo de El Principito, hay una que desde hace años circula por internet y que suele atribuirse al libro: “Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor”.
Sin embargo, no se trata de una cita textual. Saint-Exupéry nunca escribió esas palabras de manera exacta. Aun así, la frase resume con notable precisión la filosofía de una obra que reflexiona constantemente sobre los afectos y la manera en que construimos nuestros vínculos.
¿Qué significa realmente?
La frase parece mirar el amor desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, reconoce una experiencia que muchas personas comparten: el primer amor suele vivirse con una intensidad difícil de repetir. Es un sentimiento que llega sin experiencia previa, sin defensas y sin la conciencia de todo lo que implica amar. Se entrega todo porque todavía no se conocen los riesgos. Quizás por eso permanece en la memoria durante tantos años.
Pero la reflexión no sugiere que ese amor sea necesariamente el mejor. En realidad, introduce una idea diferente. Los amores que llegan después suelen estar acompañados por el aprendizaje. Se quiere mejor porque se comprende más. Porque se aprende a escuchar, a respetar los tiempos del otro y a sostener una relación sin intentar poseerla.
La experiencia no reduce la capacidad de amar. Al contrario, la transforma. El amor deja de ser únicamente impulso para convertirse también en elección, cuidado y compromiso. Se vuelve más consciente, más paciente y, muchas veces, más duradero.
En una época marcada por la inmediatez, donde las relaciones nacen y terminan con una rapidez impensada décadas atrás, esta reflexión conserva una sorprendente actualidad. No invita a idealizar el primer amor, sino a valorar aquello que viene después: la posibilidad de construir vínculos más profundos, con mayor madurez emocional y una comprensión más auténtica de lo que significa querer a alguien.