La última frase de Sócrates: su significado desconcierta a toda la filosofía

Esculapio, conocido en Grecia como Asclepio, era el dios de la medicina y la curación. En aquella época era habitual ofrecerle un gallo como muestra de agradecimiento por una recuperación o una sanación recibida. A simple vista, las palabras de Sócrates resultan desconcertantes. Si estaba a punto de morir, ¿por qué agradecer una curación?

Una frase que resume toda una filosofía

Una de las interpretaciones más extendidas sostiene que el filósofo consideraba la muerte como una liberación del alma. Para Sócrates, el cuerpo imponía límites que impedían alcanzar el conocimiento pleno de la verdad. Desde esta perspectiva, la muerte no representaba un castigo, sino la posibilidad de liberar el alma de esas ataduras y acceder a una realidad superior. El gallo ofrecido a Esculapio simbolizaría entonces un acto de gratitud por esa última y definitiva curación.

Las últimas palabras de Sócrates también reflejan la coherencia con la que vivió. Incluso en sus momentos finales mantiene intacto su sentido de la responsabilidad y el compromiso con sus principios. No deja una deuda sin saldar ni abandona la conducta que defendió a lo largo de toda su vida.

Algunos especialistas han sugerido además que la frase puede interpretarse como una distinción entre la medicina que cura el cuerpo y la búsqueda filosófica que procura sanar el alma. Mientras los médicos atendían las enfermedades físicas, Sócrates creía que el diálogo, la reflexión y el conocimiento eran el camino para alcanzar una vida más virtuosa.

Por eso, aquellas palabras pronunciadas antes de morir continúan generando debate más de dos mil años después. En apenas una frase, condensan su visión de la muerte, su compromiso con la virtud y la profunda coherencia entre su pensamiento y su forma de vivir.