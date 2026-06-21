Máxima expectativa por el tren rápido argentino que une ciudades clave por $2.600 y tiene hasta kiosco

Los pasajeros de la línea Sarmiento cuentan desde esta semana con una nueva alternativa de tren para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano. Trenes Argentinos puso nuevamente en marcha un servicio expreso diferencial que une Once y Moreno con menos paradas y mayores comodidades a bordo.
La propuesta busca agilizar los traslados en uno de los corredores ferroviarios más utilizados del país. Para lograrlo, el tren realiza únicamente tres detenciones durante todo el recorrido: Once, Haedo y Moreno, evitando gran parte de las paradas intermedias del servicio común.
Además, utiliza formaciones de larga distancia similares a las que operan hacia Bragado, con un nivel de confort superior al habitual en los trenes metropolitanos.
Un servicio de tren con asientos reclinables, baños y kiosco a bordo
Entre los principales atractivos del nuevo servicio de tren se destacan los asientos reclinables, el aire acondicionado, los sanitarios y hasta un kiosco. Prestaciones que apuntan a mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente la línea para trabajar, estudiar o realizar trámites.
Un buen dato a tener en cuenta es que, por el momento, el tren diferencial funcionará los lunes, miércoles y viernes, con un servicio por la mañana rumbo a la Capital Federal y otro por la tarde hacia el oeste bonaerense.
En cuanto a los horarios, hay que saber que desde Moreno, la formación parte a las 6:29, pasa por Haedo a las 7:05 y llega a Once a las 7:50. En sentido contrario, sale de Once a las 18:35, arriba a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56.
Gracias a la reducción de paradas, el trayecto completo de tren demanda apenas 1 hora y 21 minutos.
Pero hablemos de costos. El valor del pasaje fue fijado en $2.600 por tramo. Los boletos deben comprarse con anticipación, ya que no se venden a bordo. La adquisición puede realizarse a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.