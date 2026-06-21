Máxima expectativa por el tren rápido argentino que une ciudades clave por $2.600 y tiene hasta kiosco

El pedido del tren en Mendoza es parte de una impronta trasversal de toda la sociedad, y el gobierno nacional está en sintonía con esta herramienta de desarrollo. Así lo demostró el encuentro realizado en San Rafael.

Un servicio de tren con asientos reclinables, baños y kiosco a bordo

Entre los principales atractivos del nuevo servicio de tren se destacan los asientos reclinables, el aire acondicionado, los sanitarios y hasta un kiosco. Prestaciones que apuntan a mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente la línea para trabajar, estudiar o realizar trámites.

Un buen dato a tener en cuenta es que, por el momento, el tren diferencial funcionará los lunes, miércoles y viernes, con un servicio por la mañana rumbo a la Capital Federal y otro por la tarde hacia el oeste bonaerense.

El interior del tren que es elegido por cientos para viajar de otra manera. Imagen ilustrativa.

En cuanto a los horarios, hay que saber que desde Moreno, la formación parte a las 6:29, pasa por Haedo a las 7:05 y llega a Once a las 7:50. En sentido contrario, sale de Once a las 18:35, arriba a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56.

Gracias a la reducción de paradas, el trayecto completo de tren demanda apenas 1 hora y 21 minutos.

Pero hablemos de costos. El valor del pasaje fue fijado en $2.600 por tramo. Los boletos deben comprarse con anticipación, ya que no se venden a bordo. La adquisición puede realizarse a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.