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Máxima expectativa por el tren rápido argentino que une ciudades clave por $2.600 y tiene hasta kiosco

Relanzaron el servicio de tren diferencial que completa el recorrido en apenas 1 hora y 21 minutos. Todos los servicios que incluye

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El tren de pasajeros vuelve a llamar la atención de los viajeros argentinos. Imagen ilustrativa. 

El tren de pasajeros vuelve a llamar la atención de los viajeros argentinos. Imagen ilustrativa. 

Los pasajeros de la línea Sarmiento cuentan desde esta semana con una nueva alternativa de tren para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano. Trenes Argentinos puso nuevamente en marcha un servicio expreso diferencial que une Once y Moreno con menos paradas y mayores comodidades a bordo.

La propuesta busca agilizar los traslados en uno de los corredores ferroviarios más utilizados del país. Para lograrlo, el tren realiza únicamente tres detenciones durante todo el recorrido: Once, Haedo y Moreno, evitando gran parte de las paradas intermedias del servicio común.

Además, utiliza formaciones de larga distancia similares a las que operan hacia Bragado, con un nivel de confort superior al habitual en los trenes metropolitanos.

El pedido del tren en Mendoza es parte de una impronta trasversal de toda la sociedad, y el gobierno nacional está en sintonía con esta herramienta de desarrollo. Así lo demostró el encuentro realizado en San Rafael.

El pedido del tren en Mendoza es parte de una impronta trasversal de toda la sociedad, y el gobierno nacional está en sintonía con esta herramienta de desarrollo. Así lo demostró el encuentro realizado en San Rafael.

Un servicio de tren con asientos reclinables, baños y kiosco a bordo

Entre los principales atractivos del nuevo servicio de tren se destacan los asientos reclinables, el aire acondicionado, los sanitarios y hasta un kiosco. Prestaciones que apuntan a mejorar la experiencia de quienes utilizan diariamente la línea para trabajar, estudiar o realizar trámites.

Un buen dato a tener en cuenta es que, por el momento, el tren diferencial funcionará los lunes, miércoles y viernes, con un servicio por la mañana rumbo a la Capital Federal y otro por la tarde hacia el oeste bonaerense.

El interior del tren que es elegido por cientos para viajar de otra manera. Imagen ilustrativa.

El interior del tren que es elegido por cientos para viajar de otra manera. Imagen ilustrativa.

En cuanto a los horarios, hay que saber que desde Moreno, la formación parte a las 6:29, pasa por Haedo a las 7:05 y llega a Once a las 7:50. En sentido contrario, sale de Once a las 18:35, arriba a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56.

Gracias a la reducción de paradas, el trayecto completo de tren demanda apenas 1 hora y 21 minutos.

Pero hablemos de costos. El valor del pasaje fue fijado en $2.600 por tramo. Los boletos deben comprarse con anticipación, ya que no se venden a bordo. La adquisición puede realizarse a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.

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