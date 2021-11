Alumnos de secundaria publicaron un diccionario para que los adultos los entiendan

¿Usted sabe lo que significa cuando un adolescente le dice "sape"? ¿Y "nashe"? No, no lo está insultado. Bah, quizás lo está tratando de viejo de una manera muy sutil, pero quédese tranquilo, en realidad le está diciendo que algo está muy bien. Igual no se preocupe, porque alumnos de segundo séptimo del DAD hicieron un diccionario para que todo el mundo pueda entender cómo hablan los adolescentes... y por supuesto, saber si lo están insultado o halagando.