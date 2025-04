Sabiduría japonesa: el método para dormir bien y levantarse "nuevo"

Sabiduría japonesa: tres hábitos para dormir bien y descansar mejor

Del mencionado libro surgen tres hábitos "innegociables" avalados por Nishino, el experto mundial que reúne más de 30 años de investigaciones en su mencionado libro.

1-Tomar un baño japonés diario 90 minutos antes de acostarse para dormir mejor. El baño doméstico japonés se llama ofuro e implica una bañera japonesa para relajarse y calmarse con el con el sonido del agua, los aromas a madera de cedro producto del uso de sales y aceites, etc. En la bañera japonesa no hay que higienizarse ya llegas limpio: te has duchado antes. La temperatura del agua debe estar a 40 grados aproximadamente (más caliente que en los países occidentales) y el baño no debe durar más de 20 minutos. Si no tienes bañadera, toma una ducha -que debe servirte para la higiene- pero dedica 10 minutos a relajarte. Recuerda, esto es innegociable.

"La costumbre de bañarse 90 minutos antes de irse a dormir tiene que ver con la relación que existe entre la temperatura corporal y el sueño", explica el profesor Nishino. La temperatura corporal profunda (dentro del cuerpo) y la temperatura de la piel (en la superficie o piel) suben y bajan de manera opuesta. Al respecto el experto explicó en el sitio español Telva: "La temperatura corporal central es hasta 2 grados más alta que la temperatura de la piel, y se ha demostrado que es más fácil conciliar el sueño al reducir la diferencia". Eso es es lo que se consigue al tomar un baño.

2-Poner en práctica la siesta japonesa (inumeri) para preparar tu sueño nocturno. La sabiduría japonesa considera que esta siesta permite a los nipones quedarse traspuestos en cualquier momento y en cualquier lugar para reducir el cansancio, calmar la mente y recuperar energía. Puede durar de 5 minutos a 1 hora. El inumeri es, en realidad, un remedio de emergencia porque el Japón actual duerme mal y poco pero, no cabe duda de que mejora un estilo de vida que debe de ser revisado porque adolece de un problema grave: la falta de sueño.

Sabiduría japonesa metodo para dormir bien.jpg Sabiduría japonesa. El método para domir correctamente y descansar de modo perfecto. Freepik

Nishino explica: "El sueño tiene más que ver con la calidad que con el tiempo. En lugar de centrarse únicamente en los hábitos nocturnos, considera el sueño como un ciclo completo de 24 horas". Una mente estresada tendrá más problemas para conciliar el sueño por la noche que una mente relajada. Si a lo largo del día calmamos nuestro cuerpo y nuestra mente con una breve siesta será mejor concliar el sueño a la noche.

3-Dormir sobre un futón mejora el descanso nocturno. Los japoneses duermen sobre tatami y futón, una costumbre cada vez más utilizada en occidente -desde hace décadas- por sus beneficios para la salud. Está directamente relacionado con el relax y la paz espiritual que promueve la sabiduría japonesa. El futón incluye: el shikibuton, que es un colchón de entre 5 y 15 cm de alto o de grosor, plegable, el kakebuton, que es una especie de edredón y la makura o almohada. Los tres elementos son fáciles de guardar y siempre la base es un tatami, que es como un tapiz acolchado, como el que se usa para practicar artes marciales o para Shiatsu.

Finalmente el profesor Nishino regala un último truco: "No duermas con calcetines ni con mantas demasiado gordas".