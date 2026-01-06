Pocos puentes, como este, conectan países y marcan un antes y un después en la historia política de una región. Son estructuras que hablan por sí solas, que desafían límites geográficos y, muchas veces, tensiones internacionales. Te contamos todo sobre esta infraestructura de Rusia.
Rusia construyó un puente que desafía a Estados Unidos: es el más grande y esencial a nivel militar
Ese es el caso del Puente de Crimea, la obra más ambiciosa de Rusia en las últimas décadas. Inaugurado en 2018 para vehículos y completado un año después para trenes, se extiende por casi 19 kilómetros sobre el Mar Negro, uniendo la península de Crimea con la Rusia continental. Es el puente más largo de Rusia y uno de los más imponentes de Europa.
Es puente no es solo importante su tamaño, va más allá de la ingeniería, sino por lo que representa a nivel militar. Funciona como la principal arteria logística para sostener sus operaciones en el sur de Ucrania.
Cómo es este puente único de Rusia
Para Rusia, garantiza control logístico directo sobre Crimea, permite transportar tropas y recursos sin depender de rutas marítimas o aéreas y consolida la presencia rusa en una región altamente disputada.
Para Ucrania y Estados Unidos, el puente es un recordatorio tangible de la anexión de 2014, un símbolo de ocupación que refuerza la influencia rusa en el Mar Negro. Es una arteria de poder, estratégico, económico y político, que conecta territorios y proyecta fuerza. Se caracteriza por:
- El puente es imponente: doble nivel, con una calzada superior para automóviles y camiones, y un nivel inferior para trenes
- Sus pilas de hormigón se hunden en el lecho marino, soportando vientos intensos, salinidad corrosiva y movimientos sísmicos ocasionales
- Cada tramo refleja horas de planificación, ingeniería de precisión y desafíos logísticos casi imposibles.
- No se trata solo de construir un camino sobre el agua, es sostenerlo contra la fuerza de la naturaleza y, al mismo tiempo, sostener un mensaje de poder.