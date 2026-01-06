Pocos puentes, como este, conectan países y marcan un antes y un después en la historia política de una región. Son estructuras que hablan por sí solas, que desafían límites geográficos y, muchas veces, tensiones internacionales. Te contamos todo sobre esta infraestructura de Rusia.

Puente (6)

Rusia construyó un puente que desafía a Estados Unidos: es el más grande y esencial a nivel militar

Ese es el caso del Puente de Crimea, la obra más ambiciosa de Rusia en las últimas décadas. Inaugurado en 2018 para vehículos y completado un año después para trenes, se extiende por casi 19 kilómetros sobre el Mar Negro, uniendo la península de Crimea con la Rusia continental. Es el puente más largo de Rusia y uno de los más imponentes de Europa.