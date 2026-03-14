Rompió el récord de velocidad en una ruta de 99 curvas a 230 km/h

El Volkswagen ID.R, es un vehículo de competición totalmente eléctrico desarrollado por Volkswagen Motorsport para batir marcas en pruebas difíciles. Con dos motores eléctricos que combinan una potencia total de alrededor de 500 kW (unos 680CV) y un diseño pensado para máxima eficiencia y tracción, el ID.R fue la elección perfecta para afrontar la ruta de Tianmen.

Romain Dumas (1)

¿Cómo logró atravesar esta ruta?

El 2 de septiembre de 2019, Dumas y el ID.R marcaron un hito. Recorrieron los 10,906 km del ascenso por la ruta de 99 horquillas en apenas 7:38.585 minutos, estableciendo un nuevo récord oficial de velocidad en ese trazado. Durante la subida, el prototipo eléctrico alcanzó velocidades de hasta 230km/h en las secciones más rápidas, un dato impresionante si se considera lo tortuoso del camino y la estrechez de muchos tramos.

Ese logro no solo demostró la capacidad técnica del ID.R y la habilidad de Dumas para mantener el control en condiciones extremas, sino que también resaltó cómo la tecnología eléctrica puede competir y sobresalir en ámbitos tradicionalmente dominados por motores de combustión. La ruta de curvas cerradas, las rectas cortas, los cambios bruscos de elevación y las frenadas intensas convirtieron ese recorrido en una película de adrenalina, donde cada giro era un desafío y cada aceleración una apuesta a la precisión.