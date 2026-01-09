Reutiliza todos los botones que no uses y crea esta preciosa idea decorativa

El mundo DIY comparte diariamente distintas opciones para reciclar los elementos o materiales que tienes en casa y que por distintos motivos ya no usas más. Pero eso no es lo único, además te invita a crear con ellos hermosas ideas decorativas para el hogar con tu toque personal.
Entre todos las cosas que hay para reutilizar los botones son una gran opción, ya que por lo general se guardan durante años en una caja y pocas veces se vuelven a usar. De distintos tamaños y colores, todos son ideales para esta propuesta de reciclaje.
De esta manera, podrás darle vida a una de las manualidades DIY más lindas y recreativas para hacer en casa. Seguramente te encantarán los resultados y a todas las personas que lo vean también.
DIY: reutiliza todos los botones que tienes sin usar y crea esta hermosa idea decorativa
El siguiente "hazlo tu mismo" te invita a poner tus manos en acción y a reciclar todos los botones que tengas guardados sin usar. En pocos pasos podrás crear con ellos una original y colorida lámpara para decorar tus espacios con esta idea DIY.
Necesitarás:
- botones
- tanza o alambre fino para manualidades
- estructura de la lámpara
- pinza
Paso a paso:
Para empezar toma la estructura de la lámpara que vayas a utilizar y fíjate cuántas líneas con botones le agregarás. Luego corta las tiras de tanza o alambre fino para manualidades y comienza a atarlos separadamente en la base de la estructura. Si usas el alambre ayúdate con una pinza para engancharlo y darle varias vueltas.
Después toma una de las tiras y comienza a agregarle uno por uno los botones pasándolos por sus agujeritos. Puedes combinarlos como quieras con sus distintos tamaños, formas y colores. Cuando completes la tira y llegues a la parte superior de la estructura engancha la línea y asegúrate de que quede bien sujetada.
Repite el mismo procedimiento con cada una de las tiras hasta completar la estructura y listo. Tendrás una hermosa y colorida lámpara para darle vida y luz a los espacios de tu hogar.