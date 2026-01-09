Reutiliza todos los botones que no uses y crea esta preciosa idea decorativa

DIY reciclaje botones.jpg

DIY: reutiliza todos los botones que tienes sin usar y crea esta hermosa idea decorativa

El siguiente "hazlo tu mismo" te invita a poner tus manos en acción y a reciclar todos los botones que tengas guardados sin usar. En pocos pasos podrás crear con ellos una original y colorida lámpara para decorar tus espacios con esta idea DIY.

Necesitarás:

botones

tanza o alambre fino para manualidades

estructura de la lámpara

pinza

Paso a paso:

Para empezar toma la estructura de la lámpara que vayas a utilizar y fíjate cuántas líneas con botones le agregarás. Luego corta las tiras de tanza o alambre fino para manualidades y comienza a atarlos separadamente en la base de la estructura. Si usas el alambre ayúdate con una pinza para engancharlo y darle varias vueltas.

Después toma una de las tiras y comienza a agregarle uno por uno los botones pasándolos por sus agujeritos. Puedes combinarlos como quieras con sus distintos tamaños, formas y colores. Cuando completes la tira y llegues a la parte superior de la estructura engancha la línea y asegúrate de que quede bien sujetada.

Repite el mismo procedimiento con cada una de las tiras hasta completar la estructura y listo. Tendrás una hermosa y colorida lámpara para darle vida y luz a los espacios de tu hogar.

DIY lámpara.jpg