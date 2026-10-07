Rescatan a piches y tortugas atrapados por la caza furtiva y los devuelven a su hábitat natural

Además, estudios en piches de Mendoza detectaron la presencia de la bacteria que transmite la enfermedad de Chagas.

Especialistas analizaron la procedencia y salud de cada piche rescatado antes de devolverlo a su hábitat en el Sur.

Por su parte, las tortugas terrestres tampoco son mascotas. Se trata de reptiles que suelen portar Salmonella en su piel y caparazón sin mostrar síntomas, lo que puede provocar infecciones intestinales severas por contacto directo, afectando con mayor gravedad a niños pequeños y adultos mayores.

Las autoridades recordaron que las tortugas de tierra pueden contagiar Salmonella y está prohibido tenerlas como mascotas.

Cómo denunciar el tráfico y la caza ilegal

El proceso de recuperación concluye cuando el animal vuelve sano a la naturaleza, pero la ayuda de la comunidad es clave para evitar la caza furtiva. Las autoridades recordaron que tener, vender o cazar animales silvestres es un delito sancionado por ley.

Los ejemplares fueron recuperados gracias a operativos de inspección vehicular desplegados en las rutas mendocinas.

Para proteger a las especies de Mendoza, la comunidad puede realizar denuncias anónimas sobre cazadores furtivos o venta ilegal a través de los siguientes canales: