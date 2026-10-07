Rescatan a piches y tortugas atrapados por la caza furtiva y los devuelven a su hábitat natural

Una serie de ejemplares de piche, piche llorón y tortuga terrestre argentina volvieron a vivir en libertad en el Sur de Mendoza. Los animales habían sido secuestrados en distintos operativos realizados sobre las rutas provinciales por la Policía Rural y el Departamento de Fauna Silvestre, cuando intentaban trasladarlos de forma ilegal para consumo o venta como mascotas.
Tras los rescates, el equipo técnico de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque evaluó el estado sanitario de cada ejemplar para garantizar que estuvieran sanos. Además, los especialistas analizaron la procedencia de los animales para liberarlos en zonas compatibles con su ecosistema de origen y evitar traslados a ambientes ajenos a su especie.
Peligro de enfermedades: triquinosis, Chagas y Salmonella
Desde el Ministerio advirtieron que la captura de fauna silvestre destruye la naturaleza y genera graves riesgos para la salud humana. En el caso de los piches, la carne cazada ilegalmente no pasa por ningún control sanitario, lo que expone a los consumidores a bacterias y parásitos que provocan triquinosis.
Además, estudios en piches de Mendoza detectaron la presencia de la bacteria que transmite la enfermedad de Chagas.
Por su parte, las tortugas terrestres tampoco son mascotas. Se trata de reptiles que suelen portar Salmonella en su piel y caparazón sin mostrar síntomas, lo que puede provocar infecciones intestinales severas por contacto directo, afectando con mayor gravedad a niños pequeños y adultos mayores.
Cómo denunciar el tráfico y la caza ilegal
El proceso de recuperación concluye cuando el animal vuelve sano a la naturaleza, pero la ayuda de la comunidad es clave para evitar la caza furtiva. Las autoridades recordaron que tener, vender o cazar animales silvestres es un delito sancionado por ley.
Para proteger a las especies de Mendoza, la comunidad puede realizar denuncias anónimas sobre cazadores furtivos o venta ilegal a través de los siguientes canales:
- Emergencias: llamar al 911 (pedir por la Policía de Seguridad Rural).
- Teléfono de Fauna: 261 750-3417 (lunes a viernes, de 8 a 13 h).
- Correo electrónico: [email protected]
- Web oficial: mendoza.gov.ar/ambiente
En pocas palabras
- Rescate de fauna: tortugas, piches y piche llorón rescatados del tráfico ilegal fueron devueltos a su hábitat en Mendoza.
- Riesgos sanitarios: el tráfico de animales puede transmitir enfermedades como triquinosis, Chagas y Salmonella a humanos.
- Denuncia ciudadana: se insta a la comunidad a denunciar la caza furtiva y el tráfico ilegal de fauna silvestre a través de canales oficiales.