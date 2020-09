La situación fue hecha pública por Rodolfo Elías y Oscar Ríos, dos remiseros que tienen todos sus permisos en regla, y se quejan de que los viajes los realizan los dueños de remises truchos.

Para corroborar lo que denunciaron los remiseros, Dario Uno dialogó con Patricia, una mujer que regresó de Chile en agosto y fue traída hasta la terminal de Mendoza por el dueño de una traffic no habilitada para realizar viajes con pasajeros, quien le cobró 4.000 pesos para trasladarla desde la Aduana.

Toda una organización

Oscar y Rodolfo, los remiseros consultados, contaron que desde que comenzó la cuarentena, han dejado de realizar con frecuencia viajes a otras provincias, porque con cada uno de esos traslados les esperan 14 días de cuarentena al regresar a Mendoza.

Sin embargo, trasladarse hasta el paso fronterizo con Chile no debería significarles mayores inconvenientes ya que no traspasarían los límites provinciales.

Lo que ocurre es que está vigente el decreto que prohíibe los viajes hacia alta montaña si no es por actividades laborales específicas, residencia o turismo. En cuanto al traslado desde Chile a Mendoza, sólo en caso de que se trate de repatriados con autorización del país de origen y de destino, y de transporte de cargas también autorizado.

Lo que nos sucede a nosotros es que ya estamos cansados de cumplir con todas las exigencias del gobierno y que no nos dejen trabajar. Al contrario, la gente que no paga, va y viene tranquilamente y no le exigen hacer ningún tipo de cuarentena Lo que nos sucede a nosotros es que ya estamos cansados de cumplir con todas las exigencias del gobierno y que no nos dejen trabajar. Al contrario, la gente que no paga, va y viene tranquilamente y no le exigen hacer ningún tipo de cuarentena

En tanto, Elías explicó que no es que los viajes que ellos no pueden realizar no se efectúen, sino que el trabajo lo toman estos remiseros no habilitados.

No son uno o dos, son muchos los que realizan este tipo de traslados y con total impunidad. No son uno o dos, son muchos los que realizan este tipo de traslados y con total impunidad.

Crónica de un viaje trucho

el testimonio de Patricia, la pasajera que viajó desde Chile, pasó por la aduana y llegó a la ciudad en un remis trucho, es fundamental para entender cómo funciona la organización que traslada gente desde la frontera.

Patricia explicó que ella estaba residiendo en Chile y se quedó sin trabajo, por lo que debía volver a Mendoza. Por protocolos nacionales, los viajes de repatriados pueden realizarse en avión, y el costo es de U$S 270. Como la mujer no tenía ese dinero, se propuso buscar otra manera de viajar.

En Chile un remisero me ofreció llevarme hasta el paso Los Libertadores, por $40.000 chilenos. Una vez allí, él mismo la contactó con un mendocino que tiene un negocio en Horcones y que realiza viajes en su traffic. Por $4000 me trajo hasta la terminal. En el viaje, nadie nos paró ni le pidieron documentos y tampoco le pidieron explicaciones. Es más: en medio del viaje se subió un policía, que también venía a la terminal, cuando llegamos se bajó y se fue, sin hacer ninguna pregunta tampoco. En Chile un remisero me ofreció llevarme hasta el paso Los Libertadores, por $40.000 chilenos. Una vez allí, él mismo la contactó con un mendocino que tiene un negocio en Horcones y que realiza viajes en su traffic. Por $4000 me trajo hasta la terminal. En el viaje, nadie nos paró ni le pidieron documentos y tampoco le pidieron explicaciones. Es más: en medio del viaje se subió un policía, que también venía a la terminal, cuando llegamos se bajó y se fue, sin hacer ninguna pregunta tampoco.

También contó que cuando llegó a la terminal la condujeron hasta el hotel en donde haría la cuarentena, pero nunca le preguntaron cómo había llegado hasta la ciudad. En cuanto al conductor de la traffic, como tiene residencia en el límite con Chile, no tiene que hacer cuarentena alguna. Sólo llega, deja a las personas en la ciudad y se vuelve a Horcones.

"Me gustaría que esto se supiera porque la gente que tiene que regresar sí o sí a su casa desde Chile, y no puede pagar un viaje en avión, tiene que acudir a esas soluciones, como me pasó a mi".

Por otra parte, Patricia dijo que no entendía por qué no la podía ir a buscar hasta Horcones una persona de su familia, en su caso, una de sus hijas.

"Mi hija estaba dispuesta a hacer la cuarentena aún cuando ella no iba a cruzar a buscarme a Chile. Pero no lo permitieron".

Qué dicen desde la secretaría de Transporte

Desde la repartición que dirige Natalio Mema, explicaron que hay un protocolo vigente que es de la provincia y en el cual se prohibe la circulación en alta montaña, esto no se puede modificar, porque no es una decisión de transporte, sino de varios estamentos públicos.

También dijeron estar al tanto de las quejas de los remiseros por el tema de la cuarentena, pero que esto es así por una cuestión de salud pública y no se va a cambiar.

En cuanto a las formas de retornar al país, explicaron que no les incumbe a ellos la decisión, sino al gobierno nacional.