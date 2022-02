A continuación presentaremos una a una a las reinas departamentales, según el orden en que fueron elegidas.

Reina de la Vendimia de San Martín

Nazarena Nicosia, representó a Buen Orden, y fue elegida Reina de la Vendimia de San Martín en la fiesta llamada Geografía del Bonarda el 29 de diciembre del 2021. Tiene 22 años, estudia profesorado de Educación Física. Su madre, Natalia Corinti, también fue Reina de San Martín en 1996. La virreina electa fue Guadalupe Ferrer, de Nueva California.

Nazarena Nicosia Reina de la Vendimia de San Martín.jpeg

"Gracias a todos por estar acá, por ser parte de esta Vendimia y les prometo que voy a representarlos de la mejor manera. Los que me conocen saben que desde chica quise ser Reina. Estoy orgullosa de vivir en San Martín. Gracias a mi distrito, a mi familia, a la Municipalidad y a todos los que ayudaron a que cumpla este sueño".

Reina de la Vendimia de Santa Rosa

Natasha Sánchez, representó a la Unión Vecinal del Barrio Primavera de la Villa Cabecera, y fue elegida Reina de la Vendimia de Santa Rosa en la fiesta llamada “Vendimia de la Memoria y el Reencuentro” el 8 de enero. Tiene 21 años y estudia Contabilidad. La virreina electa fue Candelaria Ortíz, representó al club La Dormida.

Natasha Sanchez Reina de la Vendimia de Santa Rosa.jpg

"Le pido a Dios y voy a tratar de corazón representar a nuestro departamento de la mejor manera posible. Gracias, que tengan una fructífera cosecha".

Reina de la Vendimia de La Paz

Daniela Soledad Sánchez, representó al Club Centro Cultural y Recreativo La Paz, y fue elegida Reina de la Vendimia de La Paz en la fiesta llamada La Paz en Vendimia... Es Mendoza toda, el 13 de enero. Tiene 24 años y estudia secretariado comercial. La virreina electa fue Lara Spitaliere, del Club Sportivo Juventud Unida.

Daniela Sanchez Reina de la Vendimia de La Paz.jpg

"Agradezco a todos por haber confiado en mí, por haberme acompañado en esta etapa y en este camino. Deseo que este año sea fructífero y exitoso para todos los productores y todo La Paz".

Reina de la Vendimia de Junín

Ana Paula Rodríguez, representó a Ingeniero Giagnoni, y fue elegida Reina de la Vendimia de Junín en la fiesta llamada Bajo el cielo de Junín el 14 de enero. Tiene 20 años y estudia Psicopedagogía. La virreina electa fue Macarena Sepúlveda, de Ciudad.

Ana Paula Rodriguez Reina de la Vendimia de Junin.jpg

"Ha quedado demostrado el esfuerzo por la Vendimia, desde la municipalidad hasta el pueblo. Estoy muy feliz por esta experiencia que viví y me despido después de dos años. ¡Sin reina no hay Vendimia!".

Reina de la Vendimia de Lavalle

Antonella Barrera, representó a Alto del Olvido, y fue elegida Reina de la Vendimia de Lavalle en la fiesta llamada Brindis de las cuatro estaciones el 22 de enero. Tiene 20 años y estudia el Profesorado en Educación Primaria. La virreina electa fue Aldana Videla, de Tres de Mayo.

Antonella Barrera Reina de la Vendimia de Lavalle.jpg

"Le agradezco a la Pachamama poderosa, venerada por sus hijos que agradecen los frutos que regala"

Reina de la Vendimia de Malargüe

Luciana Ponce, representó a Río Grande, y fue elegida Reina de la Vendimia de Malargüe en la fiesta llamada Preludios de nuevos caminos de esperanza el 25 de enero. Tiene 22 años y estudia para Contador Público Nacional. La virreina electa fue Nicol Jaquez, de Ciudad.

Luciana Ponce Reina de la Vendimia de Malargue.jpg

"Estoy muy feliz y agradecida por la gente que confió en mi para ocupar este lugar y puso en valor la actividad vitivinícola que por primera vez se está realizando en el departamento y le permitió a Malargüe volver a participar de la Vendimia".

Reina de la Vendimia de Las Heras

Ailín Mayorga, representó al El Challao, y fue elegida Reina de la Vendimia de Las Heras en la fiesta llamada Racimo de Héroes el 28 de enero. Tiene 21 años y estudia psicología. La virreina electa fue Sofía Estebes, de La Cieneguita.

Ailin Mayorga Reina de la Vendimia de Las Heras.jpg

"Si nos organizamos, reinamos todas. Desde el principio, con las chicas coincidimos en que si nos organizamos, reinamos todas. Y es la frase que nos unió, así que todas vamos a trabajar en proyectos sociales y comunitarios".

Reina de la Vendimia de San Carlos

Brenda Hidalgo, representó a la Villa Cabecera, y fue elegida Reina de la Vendimia de San Carlos de forma virtual, el 29 de enero. Se realizó en este formato tras la suspensión por las fuertes tormentas que azotaron al departamento. Tiene 21 años y estudia arquitectura. La virreina electa fue Milagros Salinas, de El Fortín.

Brenda Hidalgo Reina de la vendimia de San Carlos.jpg

"Entiendo que nuestro lugar como reina ha ido cambiando con el tiempo y hoy nuestra función se resignifica. Somos también embajadoras de nuestra cultura y eso me genera, además de compromiso, una enorme responsabilidad que me gustaría compartir con ustedes como pueblo".

Reina de la Vendimia de Rivadavia

Martina Pilar Boscariol Marín, representó al distrito El Mirador, y fue elegida Reina de la Vendimia de Rivadavia en la fiesta Presagios de Tradición. Tiene 20 años y estudia la Tecnicatura en Gestión y Hotelería. La virreina electa fue Paula Aguirre, de Los Campamentos.

Martina Boscariol Reina de la Vendimia de Rivadavia.jpg

"Estoy muy orgullosa y contenta de estar parada acá, me llevo todo esto en el corazón".

Reina de la Vendimia de General Alvear

Carolina Sendra, representó a San Pedro del Atuel, y fue elegida Reina de la Vendimia de General Alvear en la fiesta Vendimia de la Luna. Tiene 21 años y estudia abogacía. La virreina electa fue Rocío Alférez, de El Juncalito.

Carolina Sendra Reina de la Vendimai de General Alvear.jpg

"Desde chica sueño representar a San Pedro del Atuel, mis bisabuelos son pioneros vitivinícolas, mis abuelos y tíos siguen trabajando la tierra. Es muy lindo disfrutar nuevamente la Fiesta de la Vendimia en General Alvear".

Reina de la Vendimia de Godoy Cruz

Lucila Baigorria, representó a Villa del Parque, y fue elegida Reina de la Vendimia de Godoy Cruz en la fiesta llamada Vendimia para alquilar balcones. Tiene 21 años y estudia abogacía. La vireina electa fue Camila Pelaez Dadalt, del Centro.

Lucila Baigorria Reina de la Vendimia de Godoy Cruz.jpg

"Cada una presentó proyectos que son muy importantes y lucharemos para lograr cada uno de ellos. Haremos lo posible para ayudar a Godoy Cruz"

Reina de la Vendimia de Tunuyán

La Reina de la Vendimia de Tunuyán será electa este lunes 14 de febrero en la fiesta Caminos que unen en el Anfiteatro Municipal.

Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo

La Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo será electa el sábado 19 de febrero en la Vendimia de la Transformación en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo.

Reina de la Vendimia de Tupungato

La Reina de la Vendimia de Tupungato será electa el sábado 19 de febrero en la fiesta Manos de Vendimia en el Teatro Griego Municipal.

Reina de la Vendimia de San Rafael

La Reina de la Vendimia de San Rafael será electa el sábado 19 de febrero en la fiesta Brindis del reencuentro que se llevará a cabo en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz.

Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza

La Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza será electa el viernes 25 de febrero en la fiesta Vino al vino que se llevará a cabo en la Plaza Independencia.

Reina de la Vendimia de Maipú

La Reina de la Vendimia de Maipú será electa el sábado 26 de febrero en la fiesta Vendimia del Reencuentro que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano.

Reina de la Vendimia de Guaymallén (no compite)

Julieta Lonigro, representó a Los Corralitos, y fue elegida Reina de la Vendimia de Guaymallén en la fiesta Historia de Mujer y Cepa realizada en Maipú el 4 de diciembre del 2021. Tiene 22 años y estudia enología. La virreina electa fue Julieta Gómez, del distrito El Sauce.

Julieta Lonigro Reina de la Vendimia de Guaymallén.jpg

No compite por una ordenanza del Concejo Delibertante de Guaymallén que eliminó la elección de la reina.