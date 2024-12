Reglas para no convertirte en el más odiado de tu grupo de WhatsApp

Los grupos son espacios que permiten la interacción de muchos usuarios, hasta 1024 miembros. Se puede intercambiar información, opiniones, contactos, crear encuestas, realizar llamadas de voz, registrar asistencia en eventos, entre otras finalidades. Sirve para crear chats de trabajo, organizar juntadas entre amigos, planificar trabajos de la universidad y más.

Sin embargo, cuando el número de miembros no deja de aumentar, es importante establecer algunas normas. Si bien, no es obligatorio seguirlas al pie de la letra, son útiles para que no te conviertas en la persona más odiosa del grupo de WhatsApp. A continuación, te dejamos una serie de consejos básicos, publicados por expertos en la BBC.