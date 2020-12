Recomiendan el uso del barbijo hasta el final de la pandemia

El proyecto solicita que la mayoría de la población no esté obligada a continuar utilizando barbijo o tapaboca, ya que un estudio publicado el 20 de noviembre en la revista Científica Natureconcluye en que los asintomáticos no contagian el coronavirus.

Saracco desestimó esta conclusión. Por el contrario, aseguró que este es un primer planteo, pero que quien lo sostiene no ha leído hasta el final el informe, ya que en ningún momento arroja esta conclusión. Citó una publicación de la revista científica Maldita Ciencia en la que están explicados los motivos.

Por qué sirve el barbijo

Según manifestó el toxicólogo, esta afirmación acerca de que el barbijo no tiene ninguna finalidad práctica, fue aceptable en el principio de la pandemia de coronavirus.

Esto tiene que ver con que en ese momento, no había demasiada evidencia acerca de cómo se contagiaba el virus. De hecho, en esa instancia, ocurrida entre enero y abril del 2020, se sostenía que el virus se transmitía por gotas gruesas y por eso se recomendaba el distanciamiento social de 1,5 m y no era necesario el barbijo

Sin embargo, el panorama cambió conforme se fue desarrollando la pandemia.

Luego de esa primera etapa, se descubrió que el virus se transmitía por gotas pequeñas y más adelante, se comprobó que se aeroliza, es decir, que puede quedar suspendido en el aire, desde minutos a horas

Por esto, Saracco recomendó que no se relajen las medidas de protección, sobre todo el uso de tapabocas y el distanciamiento social de por lo menos dos metros.

Un uso solidario

El profesional destacó que se debe pensar en que el uso del barbijo es una acción solidaria, puesto que no protege a la persona que lo utiliza de contraer coronavirus, sino a los demás. Esto en el caso de los barbijos comunes, los denominados "quirúrgicos".

Para que un barbijo sirva como protección de la persona que lo utiliza, debe tratarse de uno de uso profesional, como el N95.

Desde la bioética, es cierto que las personas son autónomas y libres, pero nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás, y esto hay que tenerlo en cuenta en lo que tiene que ver con la pandemia de coronavirus