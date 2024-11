Recicla una remera que ya no usas con este DIY y conviértela en una maravillosa idea

DIY remeras.jpg

Materiales:

Una remera que ya no uses

Tijeras

Aguja e hilo (o máquina de coser, si prefieres un acabado más rápido)

DIY con remera: cómo hacer esta manualidad y reciclar

Paso 1: Marca y corta la remera

Coloca la camiseta sobre una superficie plana y asegúrate de que quede bien estirada. Con un lápiz o tiza, marca las líneas por donde vas a cortar. Si prefieres que el bolso tenga un estilo más informal, puedes cortar la parte superior de la remera para crear las asas. Ten cuidado de medir bien y que las líneas sean rectas para que el resultado final sea uniforme.

Paso 2: Recorta la remera

Una vez tengas las marcas hechas, usa unas tijeras afiladas para cortar la remera según lo que hayas planeado. Es importante no tirar los recortes, ya que pueden ser útiles para otros proyectos DIY, como hacer pulseras, adornos o incluso reutilizarlos para rellenar otros objetos.

Recicla con este DIY tu ropa.jpg

Paso 3: Cose el fondo del bolso

Voltea la remera y cose la parte inferior para cerrar la base del bolso. Si no tienes máquina de coser, no te preocupes, con aguja e hilo será suficiente para obtener un resultado sólido. Si tienes una máquina de coser, este paso será mucho más rápido y el acabado más prolijo. Lo que realmente importa es que te diviertas y disfrutes el proceso de transformar esa remera que ya no usas.

En pocos pasos, habrás transformado una prenda olvidada en un accesorio funcional y original. Este es solo un ejemplo de cómo, con un poco de imaginación, puedes reciclar tu ropa vieja y convertirla en un DIY que te será útil.