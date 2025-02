Recicla los frascos de café y crea esta hermosa idea para decorar tu casa

A continuación toma la tapa de plástico y haz un agujero con forma de círculo. Dentro de ese agujero deberá ingresar una bombilla vintage 2 Watts LED E14. Cierra la tapa, cuelga y listo. Puedes armar todas las lámparas que quieras, solo depende de cuántos frascos tengas disponible.

Si lo deseas puedes pintar las tapas de los frascos de café en base al color que predomine en la decoración de tu hogar. Una de las mayores ventajas de esta idea de reciclaje es que las bombillas led no se calientan y no precisan ser conectadas a la corriente.

Otra opción en lugar de usar las bombillas vintage es cambiarlas por las tiras de luces que se usan para Navidad. En este caso podrás meter más de una luz dentro del frasco o, al contrario, conseguir muchos más frascos.

DIY Pendant lamp Without power connection. You only need a socket. How to make: 1.Clean glass 2. Remove label. Tip It works best with a hair dryer 3. Draw circle in the lid. 4. I used a light bulb frame like for the Christmas stars from Ikea 5. Vintage light bulb 2 Watts LED E14 6. Hang up and you're done. These glasses are perfect for this. The golden lid looks particularly good with the white cables and Vintage bulb. I used an LED light bulb. It doesn't get warm. In addition, they are real glasses and not plastic.