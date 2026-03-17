Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 17 de marzo de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 17 de marzo.

A la cabeza: 2290

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 2290

2: 0845

3: 2223

4: 9778

5: 2583

6: 0611

7: 4273

8: 6560

9: 5529

10: 5296

11: 9372

12: 2813

13: 3739

14: 8696

15: 9755

16: 2159

17: 4760

18: 2022

19: 3695

20: 7031

La Nocturna

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Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 17 de marzo de 2026

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 17 de marzo de 2026

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 17 de marzo de 2026

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 17 de marzo de 2026

La Vespertina

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Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: