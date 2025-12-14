Este sábado 13 de diciembre se realizó el sorteo número 15443 de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el número ganador resultó ser el 0038. Mientras que en el segundo lugar salió el 4802 y en el tercer lugar el 2016.
Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 13 de diciembre de 2025
Este sábado 13 de diciembre se realizó el sorteo de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el primer premio fue para el número 0038
El número ganador en los sueños significa "Aceite".
Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.
Todos los números según el orden en que quedaron:
A la cabeza: 0038
Todos los números según el orden en que quedaron:
- 1: 0038
- 2: 4802
- 3: 2016
- 4: 4831
- 5: 8840
- 6: 0632
- 7: 1826
- 8: 1044
- 9: 8744
- 10: 5968
- 11: 3443
- 12: 4871
- 13: 9148
- 14: 7374
- 15: 8449
- 16: 4689
- 17: 6892
- 18: 5702
- 19: 9092
- 20: 9900
Qué es la Quiniela?
La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.
Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo
La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.
Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.
Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza
La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios:
- Previa, a las 10.15
- Primera, a las 12
- Matutina, a las 15
- Vespertina, a las 18
- Nocturna, a las 21