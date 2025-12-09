Inicio Sociedad Quiniela de Mendoza
Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 9 de diciembre de 2025

Este martes 9 de diciembre se realizó el sorteo de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el primer premio fue para el número 7574

Este martes 9 de diciembre se realizó el sorteo número 15439 de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el número ganador resultó ser el 7574. Mientras que en el segundo lugar salió el 2481 y en el tercer lugar el 0410.

El número ganador en los sueños significa "Negros".

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

A la cabeza: 7574

Todos los números según el orden en que quedaron:

  • 1: 7574
  • 2: 2481
  • 3: 0410
  • 4: 1000
  • 5: 9073
  • 6: 5094
  • 7: 1542
  • 8: 2000
  • 9: 7968
  • 10: 2216
  • 11: 7210
  • 12: 7028
  • 13: 4672
  • 14: 6609
  • 15: 7984
  • 16: 2250
  • 17: 6383
  • 18: 3571
  • 19: 1577
  • 20: 9248
Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios:

  • Previa, a las 10.15
  • Primera, a las 12
  • Matutina, a las 15
  • Vespertina, a las 18
  • Nocturna, a las 21

