El Quini 6 realiza este miércoles 7 de octubre de 2026 el sorteo 3415, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3415 del miércoles 7 de octubre
- TRADICIONAL
03 - 10 - 12 - 14 - 36 - 38 -
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.854.657.756)
11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.745.891,64
1.025 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.059,94
- LA SEGUNDA
05 - 12 - 13 - 23 - 24 - 35
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.932.562.597)
38 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.084.337,05
1.792 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.898,13
- REVANCHA
06 - 07 - 08 - 39 - 40 - 41
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.572.821.792)
- SIEMPRE SALE
04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42
31 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.920.273,55
(9 de Buenos Aires, 9 de Santa Fe, 3 de Córdoba, 3 de Capital Federal, 2 de Mendoza, 2 de Salta, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Corrientes)
- POZO EXTRA
03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 23 - 24 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41
1.549 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $129.115,56
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Se sortea el sorteo 3415 este miércoles 7 de octubre de 2026.
- Resultados y Ganadores: Se esperan los números de las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- Cómo Jugar: Seleccionar seis números entre 00 y 45 para participar en los sorteos de miércoles y domingos.