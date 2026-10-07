11 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.745.891,64

1.025 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.059,94

LA SEGUNDA

05 - 12 - 13 - 23 - 24 - 35

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.932.562.597)

38 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.084.337,05

1.792 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.898,13

REVANCHA

06 - 07 - 08 - 39 - 40 - 41

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.572.821.792)

SIEMPRE SALE

04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42

31 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $11.920.273,55

(9 de Buenos Aires, 9 de Santa Fe, 3 de Córdoba, 3 de Capital Federal, 2 de Mendoza, 2 de Salta, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Corrientes)

POZO EXTRA

03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 23 - 24 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41

1.549 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $129.115,56

Quini 6: los resultados del sorteo 3415 del miércoles 7 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: