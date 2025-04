peaky blinders.jpg Stephen Graham en "Peaky Blinders". Imagen: Netflix.

Cuando era adolescente se dio cuenta que le encantaba la actuación, así que entró a la escuela de teatro Rose Bruford, pero fue expulsado y decidió convertirse en bombero. El día que iba a tener su primera reunión con los bomberos, su agente lo llamó porque le había conseguido una audición para "Coronation Street".

Ese día cambió su vida por completo, pues aquél trabajo le abrió su camino como actor en el mundo de la interpretación. A lo largo de los años trabajó en proyectos como "Gangs of New York", "Piratas del Caribe" y en series como "Band of Brothers" o "Peaky Blinders".

En "Peaky Blinders", el actor interpretó a Hayden Stagg, un personaje duro que aportó nuevas capas al universo de los Shelby, pero su presencia fue breve.

Stephen Graham en "Adolescencia"

Stephen Graham interpreta al padre de Jamie Miller, el joven protagonista de "Adolescencia". Además, cumplió el rol de ser guionista y productor ejecutivo de la serie, por lo que tuvo mucho que ver con su éxito internacional.

stephen graham.jpg Stephen Graham en "Adolescencia". Imagen: Netflix.

En "Adolescencia", que es una producción que retrata de forma cruda y emocional el paso de la niñez a la adultez, Graham logró darle un sello realista y sensible. Creó una historia que llegó a resonar con miles de espectadores en todo el mundo.