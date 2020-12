Además, se destacó por una infinidad de posgrados y títulos académicos internacionales, entre los que se evidencian los logrados en la Harvard Medical School, ubicada en Boston Massachusetts, de Estados Unidos, por los Acercamientos Prácticos en el Tratamiento de la Obesidad y las Implementaciones de Estrategias Claves para mantener satisfactoriamente en el tiempo un buen manejo del peso y muchos otros posgrados en la misma casa de estudios, que fueron realizados durante su extensa carrera de casi 50 años.

Por otra parte, se perfeccionó mediante estudios sobre Psicología Cognitiva Conductual y Psicopatología General en nuestro país y en el extranjero, que le permitieron crear un método de adelgazamiento que combinara la parte psicológica, con la parte fisioquímica de la obesidad, tomada como enfermedad.

Asimismo, su gran inteligencia y esfuerzo académico lo llevó a ser miembro regular de prestigiosas agrupaciones de especialistas en nutrición alrededor de todo el mundo.

Entre sus membresías más destacadas se encuentra la AOA (American Obesity Association), la NAASO (North American Association for the Study of Obesity). Desde 1998, Ravenna fue Miembro Titular de SAOTA (Sociedad de Obesidad y Trastornos Alimentarios). A partir de 1993 fue también miembro adherente de la Asociación Argentina de Obesidad (AAO).

Método Doctor Ravenna

La eminencia, en lo que refiere a esta ciencia de los correctos métodos de alimentación, construyó varios centros de nutrición diseminados por todo el país. En Uruguay, el experto había creado el Centro Terapéutico Montevideo, con el Método Dr. Ravenna registrado hace más de 22 años con muchos casos de éxito.

Por el centro oriental transitaron más de 8.000 pacientes, para buscar "un método para combatir la obesidad y cambiar sus hábitos nocivos en su vínculo con la comida", mediante la ayuda de un equipo interdisciplinario de médicos, nutricionistas, psicólogos y profesores de educación física con amplia experiencia en el manejo de la problemática.

Más allá de famosos y artistas, el doctor también asistió a políticos internacionales, como la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff y escribió una vasta colección de libros dedicados a las formas correctas de alimentación.

