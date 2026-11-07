Qué son las claves Passkeys y por qué reemplazan a las contraseñas tradicionales

El avance del cibercrimen aceleró la búsqueda de métodos de autenticación más seguros para resguardar la información sensible en internet. Frente a las vulnerabilidades asociadas a las contraseñas escritas, la industria tecnológica impulsa la adopción de claves Passkeys, una solución biométrica diseñada para blindar el acceso a cada cuenta bancaria y erradicar los riesgos de hackeo.
Cómo funcionan las claves Passkeys sin usar contraseñas
Esta innovación reemplaza los textos alfanuméricos tradicionales por un par de credenciales criptográficas únicas generadas directamente en el dispositivo del usuario:
- Autenticación biométrica: el acceso se valida mediante la huella dactilar, la lectura facial o el PIN local del teléfono inteligente o la computadora.
- Criptografía de clave pública: el dispositivo almacena una llave privada matemática que jamás abandona el equipo, mientras que el servidor guarda una llave pública que solo se acopla con la primera.
- Imposibilidad de interceptación: al no existir una clave escrita que el usuario deba digitar, los atacantes no pueden capturar credenciales mediante sitios clonados o programas maliciosos de hackeo.
Ventajas de las claves digitales para proteger la cuenta bancaria
La eliminación de las contraseñas convencionales supone un salto cualitativo en la custodia de activos financieros y en la navegación en plataformas digitales:
- Inmunidad frente al phishing: las claves Passkeys están vinculadas únicamente al sitio web o aplicación legítima donde fueron creadas, impidiendo su uso en páginas falsas.
- Sin necesidad de memorización: se erradica el problema de recordar múltiples combinaciones o recurrir a anotaciones inseguras que facilitan el acceso no autorizado.
- Sincronización en la nube: los estándares de las principales plataformas permiten respaldar estas claves de forma cifrada para usarlas en múltiples dispositivos autorizados.
Qué saber sobre las claves Passkeys
La llegada de este nuevo paradigma en ciberseguridad genera dudas operativas entre los usuarios que buscan actualizar la protección de sus servicios financieros.
- ¿Qué pasa si pierdo el celular donde tengo guardadas mis claves Passkeys? Las credenciales permanecen respaldadas y cifradas en el gestor de la nube (como Google, Apple o administradores de contraseñas), lo que permite recuperarlas al vincular un nuevo dispositivo seguro.
- ¿Es obligatorio dejar de usar contraseñas inmediatamente? La adopción es gradual; las plataformas financieras e institucionales van habilitando la opción de claves Passkeys a medida que actualizan sus sistemas de seguridad.
- ¿Pueden robar mis datos biométricos desde el servidor del banco? No. La información biométrica (huella o rostro) nunca sale de tu dispositivo; el servidor solo recibe una confirmación criptográfica de que la identidad fue validada con éxito.
La transición hacia esquemas sin contraseñas representa la respuesta definitiva a las fallas estructurales de la autenticación tradicional. La implementación de la biometría y la criptografía de extremo a extremo transforma a la cuenta bancaria en un entorno inexpugnable, neutralizando de raíz las técnicas más frecuentes de hackeo y estafa virtual.
En pocas palabras
- Passkeys: son claves criptográficas que reemplazan las contraseñas tradicionales para un acceso más seguro a cuentas bancarias.
- Funcionamiento: utilizan autenticación biométrica y criptografía de clave pública para evitar el hackeo y el phishing.
- Beneficios: eliminan la necesidad de memorizar contraseñas y ofrecen mayor seguridad que los métodos convencionales.