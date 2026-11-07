Qué son las claves Passkeys y por qué reemplazan a las contraseñas tradicionales

Cómo funcionan las claves Passkeys sin usar contraseñas

Esta innovación reemplaza los textos alfanuméricos tradicionales por un par de credenciales criptográficas únicas generadas directamente en el dispositivo del usuario:

Autenticación biométrica: el acceso se valida mediante la huella dactilar, la lectura facial o el PIN local del teléfono inteligente o la computadora.

el acceso se valida mediante la huella dactilar, la lectura facial o el PIN local del teléfono inteligente o la computadora. Criptografía de clave pública: el dispositivo almacena una llave privada matemática que jamás abandona el equipo, mientras que el servidor guarda una llave pública que solo se acopla con la primera.

el dispositivo almacena una llave privada matemática que jamás abandona el equipo, mientras que el servidor guarda una llave pública que solo se acopla con la primera. Imposibilidad de interceptación: al no existir una clave escrita que el usuario deba digitar, los atacantes no pueden capturar credenciales mediante sitios clonados o programas maliciosos de hackeo.

La Passkey es una llave que vive en tu dispositivo. Si lo perdés, podés quedarte afuera de tu cuenta. Freepik/Magnific

Ventajas de las claves digitales para proteger la cuenta bancaria

La eliminación de las contraseñas convencionales supone un salto cualitativo en la custodia de activos financieros y en la navegación en plataformas digitales: