Qué significa y por qué la Torre de Pisa está inclinada

¿Por qué la Torre de Pisa está inclinada y qué significa?

La Torre de Pisa está ubicada en la ciudad de Pisa, en la región de la Toscana en Italia. No es una simple torre ni un monumento sin significado. Esta torre fue construida como campanario de la Catedral de Pisa en la Piazza dei Miracoli, o bien conocida como la Plaza de los Milagros.

Las obras comenzaron en 1173, partiendo de la idea de construir un campanario independiente de la catedral, pero el problema de inclinación no tardó en aparecer.

El problema principal es el suelo sobre el que fue construida.

Luego de colocar los primeros tres pisos, la torre se empezó a torcer hacia el sudeste. El suelo estaba compuesto de arcilla, arena y conchas marinas que nos soportaban el peso de la estructura.

La famosa torre de Italia se construyó con materiales pesados como mármol y piedra que provocaron el progresivo hundimiento de la torre.

Años más tarde, arquitectos intentaron enderezar la torre construyendo los pisos superiores más altos de un lado que del otro, para equilibrar pesos, pero esto solo empeoró la curvatura.

¿Por qué se volvió un problema? Más allá de saber qué significa y qué produce esta inclinación, es interesante saber cómo fue evolucionando el problema. En 1990 cerraron la torre al público por peligro de colapso.

¿Cuál es el estado actual de la famosa torre de Italia?

En el 1993 comenzaron las obras de subexcavación para colocar contrapesos y evitar el colapso. Retiraron tierra del lado opuesto a la inclinación.

Actualmente, la inclinación está controlada.

Hoy la inclinación de la Torre de Pisa es de 4 grados y la estructura es estable. Continúa siendo uno de los hitos arquitectónicos y de culto más importantes de Italia para el turismo.