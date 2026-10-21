Muchos monumentos, estatuas, palacios, iglesias y construcciones europeas conocidas mundialmente esconden algunas curiosidades o datos muy interesantes. Saber qué significa cada uno nos puede ayudar a conocer mejor la historia.
Qué significa y por qué la Torre de Pisa está inclinada
Una de las torres más famosas de Italia y el mundo posee una notable y marcada inclinación. ¿Qué significa y por qué no tiene solución?
Italia es un país rico en cultura, arte e historia. Muchos la llaman el museo al aire libre y es un apodo bastante acertado, ya que caminar por sus calles sorprende constantemente. Arquitectura de diferentes epocas, edificacions que representan las distintas etapas, dominaciones y culturas principales.
Uno de los monumentos más famosos de este país es la Torre de Pisa, ubicada en la ciudad que recibe este nombre. La torre no solo es famosa por su belleza; lo que la hace tan particular es su inclinación, que genera la sensación de caída. Esta torre de Italia está inclinada por una razón particular y no por un error de cálculo. Te cuento qué significa.
¿Por qué la Torre de Pisa está inclinada y qué significa?
La Torre de Pisa está ubicada en la ciudad de Pisa, en la región de la Toscana en Italia. No es una simple torre ni un monumento sin significado. Esta torre fue construida como campanario de la Catedral de Pisa en la Piazza dei Miracoli, o bien conocida como la Plaza de los Milagros.
Las obras comenzaron en 1173, partiendo de la idea de construir un campanario independiente de la catedral, pero el problema de inclinación no tardó en aparecer.
Luego de colocar los primeros tres pisos, la torre se empezó a torcer hacia el sudeste. El suelo estaba compuesto de arcilla, arena y conchas marinas que nos soportaban el peso de la estructura.
La famosa torre de Italia se construyó con materiales pesados como mármol y piedra que provocaron el progresivo hundimiento de la torre.
Años más tarde, arquitectos intentaron enderezar la torre construyendo los pisos superiores más altos de un lado que del otro, para equilibrar pesos, pero esto solo empeoró la curvatura.
¿Por qué se volvió un problema? Más allá de saber qué significa y qué produce esta inclinación, es interesante saber cómo fue evolucionando el problema. En 1990 cerraron la torre al público por peligro de colapso.
¿Cuál es el estado actual de la famosa torre de Italia?
En el 1993 comenzaron las obras de subexcavación para colocar contrapesos y evitar el colapso. Retiraron tierra del lado opuesto a la inclinación.
Hoy la inclinación de la Torre de Pisa es de 4 grados y la estructura es estable. Continúa siendo uno de los hitos arquitectónicos y de culto más importantes de Italia para el turismo.
En pocas palabras
- Torre de Pisa: Famosa por su marcada inclinación, esta construcción italiana busca preservar su estabilidad actual.
- Causa de la inclinación: El suelo arcilloso e inestable provocó el hundimiento progresivo desde sus inicios en 1173.
- Estado actual: Tras obras de subexcavación, la torre se estabilizó con una inclinación de 4 grados, siendo un hito turístico.