Qué significa "tener la vara baja" en una relación de pareja, según la psicología

Por ejemplo, una vara baja puede ser sinónimo de falta de límites, desconocimiento de las necesidades personales. Aceptar situaciones o comportamiento tóxicos y suele ir acompañada de una repetición de patrones en la búsqueda de pareja. Las expectativas debe tener un balance: no ser extremadamente elevadas ni ser inexistentes.

Cuando comenzamos a salir con alguien, generamos una idea en la mente de cómo es o tiene que ser la otra persona. Esta idealización puede desencadenar en distintos conflictos. No esperar nada de la relación o la pareja puede ser un signo de baja autoestima, tal como lo explican expertos en psicología.

personas - pareja.jpg

Una vara muy baja conduce al conformismo, falta de autovaloración y repetición de frases como "es lo que hay", "tengo que aceptarlo". Los especialistas de Mejor con Salud, explican que las exigencias altas no son buenas, pero tampoco es cuestión de no exigir nada a la otra parte de la pareja: "tenemos que ser conscientes de los que valemos y no esperar menos".

Relaciones de pareja: 5 señales que indican que tienes la vara o expectativas bajas

Es posible identificar en qué estado se encuentra tu "vara" al momento de relacionarte y por suerte es una situación que puedes trabajar y moldear progresivamente. Estas son algunas señales que indican que una persona tiene estándares bajos en sus relaciones.

personas - psicología - pareja.jpg