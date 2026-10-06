Qué significa que una paloma elija anidar en tu casa

Para algunas personas, la presencia de palomas o de otros animales tiene un significado espiritual muy positivo. Por eso, la presencia de nidos en la casa de una persona es muy importante y hasta se puede relacionar con momentos que se encuentra atravesando el dueño de casa o su familia.

¿Qué significado esconde que las palomas aniden en tu casa?

Búsqueda de refugio:

Las palomas suelen elegir lugares que aseguren su supervivencia. Es decir, prefieren zonas tranquilas y alejadas de posibles depredadores. Por lo tanto, no ubican su nido en cualquier casa, sino en aquellos que consideran seguros. En otras palabras, al anidar en una casa, es porque la ven como un refugio para su seguridad.