Qué significa que tu perro se tape la cara y por qué se relaciona con algo positivo

Si eres dueño de una mascota, seguro que te has derretido de amor al ver a tu perro cubrirse el hocico o los ojos con sus patas. Este comportamiento, que es uno de los más intrigantes del mundo canino, sobre todo por las dudas que genera.
Los expertos en comportamiento animal coinciden en que, en la gran mayoría de los casos, es una señal sumamente positiva que refuerza el vínculo entre el animal y su humano. ¿qué significa?
Qué significa que tu perro se tape la cara
Cuando un perro se tapa la cara en presencia de su dueño, está demostrando un nivel de confianza absoluta. Al cubrir sus ojos, está anulando uno de sus sentidos de alerta.
Al igual que los humanos nos frotamos las sienes, las mascotas utilizan este gesto para calmarse. Es una forma de "desconectar" de los estímulos externos para entrar en un estado total de relajación.
En el código canino, ocultar las partes vulnerables es un signo de paz. Si tu mascota lo hace mientras le hablas con cariño, es su manera de mostrarse sumiso de forma amistosa, evidenciando una buena relación y que no hay conflicto.
Aunque generalmente es algo positivo, si notas que tu perro se frota la cara con desesperación, contra los muebles o de forma compulsiva, qué significa esto podría cambiar. Podría ser alergia, parásitos o irritación ocular.
Por qué se considera algo positivo para los expertos
Los etólogos de la International Association of Animal Behavior Consultants (IAABC) señalan que este comportamiento es un indicador de salud emocional. Una mascota que se siente ansiosa o con miedo suele mostrarse rígida o intentar huir. En cambio, taparse la cara es un movimiento fluido que indica comodidad.
Además, los expertos sugieren que muchos perros aprenden que este gesto provoca una reacción positiva en sus dueños (risas, caricias o premios), por lo que terminan usándolo como una herramienta de comunicación para recibir atención. Una muestra más de la inteligencia social que tienen nuestras mascotas.