Qué significa que tu perro se tape la cara y por qué se relaciona con algo positivo

Al igual que los humanos nos frotamos las sienes, las mascotas utilizan este gesto para calmarse. Es una forma de "desconectar" de los estímulos externos para entrar en un estado total de relajación.

En el código canino, ocultar las partes vulnerables es un signo de paz. Si tu mascota lo hace mientras le hablas con cariño, es su manera de mostrarse sumiso de forma amistosa, evidenciando una buena relación y que no hay conflicto.

mascota, perro Debes prestar atención a este gesto, ya que puede tener connotaciones negativas.

Aunque generalmente es algo positivo, si notas que tu perro se frota la cara con desesperación, contra los muebles o de forma compulsiva, qué significa esto podría cambiar. Podría ser alergia, parásitos o irritación ocular.

Por qué se considera algo positivo para los expertos

Los etólogos de la International Association of Animal Behavior Consultants (IAABC) señalan que este comportamiento es un indicador de salud emocional. Una mascota que se siente ansiosa o con miedo suele mostrarse rígida o intentar huir. En cambio, taparse la cara es un movimiento fluido que indica comodidad.

Además, los expertos sugieren que muchos perros aprenden que este gesto provoca una reacción positiva en sus dueños (risas, caricias o premios), por lo que terminan usándolo como una herramienta de comunicación para recibir atención. Una muestra más de la inteligencia social que tienen nuestras mascotas.