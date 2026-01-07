Qué significa que las ruedas del auto tengan puntos de colores: la duda de muchos conductores

Estas marcas, realizadas completamente a propósito, sirven para compensar las pequeñas imperfecciones que pueden tener las ruedas del auto, dado que es casi imposible fabricar unas en perfectas condiciones. En concreto, pueden verse 4 colores: rojo, amarillo y verde o blanco.

El amarillo indica el lugar más ligero del neumático. Durante la instalación, se debe alinear con la válvula del rin, para equilibrar el peso.

El color rojo en las ruedas del auto indica el punto de máxima variación de fuerza radial o el "punto más alto" del neumático. Para un giro más estable, este punto debe alinearse con la marca más baja del rin.

auto, ruedas El punto amarillo indica la zona más ligera del neumático.

Por último, el punto blanco o verde, que depende del fabricante, suele indicar que la rueda del auto ha pasado ciertos controles de calidad o procesos de ventilación específicos en la fábrica.

Por qué es importante no ignorar estas marcas en las ruedas

Ignorar estas marcas puede provocar vibraciones en el volante, ruidos extraños al conducir y un desgaste prematuro de las ruedas. Por el contrario, el montaje realizado correctamente garantiza los siguientes puntos en tu auto:

Una conducción más suave y silenciosa.

Mayor vida útil del neumático.

Mejor eficiencia de combustible.

Tras recorrer los primeros kilómetros, las marcas en las ruedas suele desaparecer naturalmente. A partir de esto, el mecánico deberá guiarse basándose en su experiencia.