Qué significa dejar un libro sobre la mesa de luz todas las noches, según el Feng Shui

No obstante, el problema surge con la acumulación. Mantener pilas de libros sobre la mesa de luz genera una carga visual y energética de pendientes. Para el cerebro, esa torre de papel representa información sin procesar, lo que se traduce en una sobreestimulación mental que impide alcanzar las fases de sueño profundo.

Si además esos textos son manuales de trabajo o guías de estudio, estamos permitiendo que nuestras obligaciones laborales invadan el espacio sagrado de la cama, transformando el dormitorio en una oficina encubierta. Por lo tanto, para tener en cuenta el significado de este comportamiento debemos analizar cuántos libros dejamos sobre el mueble y de qué tipo son.

libro mesa de luz

Por otro lado, un aspecto crítico es el estado del libro. Dejar un ejemplar abierto boca abajo o con las páginas desordenadas significa una energía dispersa. Esta fragmentación interrumpe la calma necesaria para el reposo. Por ello, la recomendación es clara: guardar cuando no estés leyendo y no apilarlos en ningún lugar del dormitorio.