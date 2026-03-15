Qué significa dejar un libro sobre la mesa de luz todas las noches, según el Feng Shui

En un mundo frenético, dominado por celulares, aplicaciones y redes sociales, el dormitorio se ha consolidado como el último bastión de paz. Sin embargo, a menudo introducimos elementos que, sin darnos cuenta, alteran la vibración de nuestro santuario. En este sentido, tomando como base los postulados del Feng Shui, te diré qué significa dejar un libro sobre la mesa de luz antes de dormir.
Feng Shui: cuál es el significado de tener un libro en la mesa de luz todas las noches
Uno de los objetos más comunes y, a la vez, más influyentes según el Feng Shui, es el libro que reposa en nuestra mesa de luz. Lo que para muchos es un simple pasatiempo, para esta filosofía asiática de origen taoísta es un potente emisor de energía que puede determinar la calidad de nuestro sueño.
La premisa básica del Feng Shui es el equilibrio del Chi, conocido popularmente como energía vital. Un solo libro de lectura ligera, con una temática que inspire paz o fantasía suave, actúa como un puente hacia la relajación. Este objeto ayuda a la mente a desconectarse de las pantallas y del ruido exterior.
No obstante, el problema surge con la acumulación. Mantener pilas de libros sobre la mesa de luz genera una carga visual y energética de pendientes. Para el cerebro, esa torre de papel representa información sin procesar, lo que se traduce en una sobreestimulación mental que impide alcanzar las fases de sueño profundo.
Si además esos textos son manuales de trabajo o guías de estudio, estamos permitiendo que nuestras obligaciones laborales invadan el espacio sagrado de la cama, transformando el dormitorio en una oficina encubierta. Por lo tanto, para tener en cuenta el significado de este comportamiento debemos analizar cuántos libros dejamos sobre el mueble y de qué tipo son.
Por otro lado, un aspecto crítico es el estado del libro. Dejar un ejemplar abierto boca abajo o con las páginas desordenadas significa una energía dispersa. Esta fragmentación interrumpe la calma necesaria para el reposo. Por ello, la recomendación es clara: guardar cuando no estés leyendo y no apilarlos en ningún lugar del dormitorio.