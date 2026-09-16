Cuando compramos algo en el supermercado, en una tienda, en un comercio o en un centro comercial y viene bien empaquetado de fábrica, hay que prestar atención al código de barras, pero ¿qué significa este diseño en los envases?
¿Qué significa cada parte del código de barras de los alimentos y productos?
Los productos de todo tipo y los alimentos traen en el envase un código de barras. Te cuento qué significa y cómo se lee
El código de barras de los productos o de los alimentos es una obligación comercial con un significado muy interesante. Pocos saben quién lo inventó, para qué sirve o cómo se lee correctamente.
El código de barras no es obligatorio por ley para poder registrar o fabricar un producto, pero sí es un requisito indispensable para vender alimentos o productos en cadenas de supermercados, en farmacias o en plataformas de comercio electrónico.
¿Qué significa y para qué sirve el código de barras de los productos o alimentos?
El famoso código de barras que viene en la parte trasera de los alimentos y productos del supermercado sirve para identificarlo de manera única y automática al escanearlo.
¿Qué significa? Básicamente, el código de barras es el documento de identidad de un alimento o producto en el mercado y dentro de la cadena de suministro.
Cuando pasamos el alimento o cualquier producto de la tienda por la caja, el código se escanea, el sistema lo reconoce al instante, detecta el precio y agiliza el pago.
También sirve para realizar el control de inventario en las tiendas y comercios y llevar un registro en tiempo real de los productos que ingresan o se venden. Es un sistema que permite rastrear los productos y agilizar la logística de venta, almacenamiento y fabricación.
El código de barras fue inventado en 1948 por dos ingenieros estadounidenses del Instituto de Drexel en Filadelfia. La idea surgió de una conversación en la que el director de un supermercado pedía una tecnología para automatizar el control de inventarios y pagos de los productos.
¿Qué significa cada parte del código de barras?
El código de barras de los alimentos y productos en general está compuesto de 4 bloques numéricos. Primero está el código del país, luego el código de la empresa, el código del producto asignado por la empresa y el digito de control.
El primer grupo de números se usa para indicar el país o la región donde la empresa registró los productos o alimentos. No siempre significa que fue fabricado en ese país.
El código de la empresa es un número único del fabricante o el distribuidor de los productos y alimentos.
El código del producto corresponde al número que el fabricante le asigna a los productos y el último número permite que el escáner de la tienda compruebe que todos los números anteriores fueron leídos correctamente.
En pocas palabras
- Código de barras: Identifica de manera única y automática alimentos y productos, agilizando el pago y el control de inventario.
- Origen del código: Fue inventado en 1948 para automatizar el control de inventarios y pagos en supermercados.
- Estructura del código: Compuesto por código de país, empresa, producto y un dígito de control para verificación.