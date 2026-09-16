¿Qué significa cada parte del código de barras de los alimentos y productos?

¿Qué significa y para qué sirve el código de barras de los productos o alimentos?

El famoso código de barras que viene en la parte trasera de los alimentos y productos del supermercado sirve para identificarlo de manera única y automática al escanearlo.

¿Qué significa? Básicamente, el código de barras es el documento de identidad de un alimento o producto en el mercado y dentro de la cadena de suministro.

Cuando pasamos el alimento o cualquier producto de la tienda por la caja, el código se escanea, el sistema lo reconoce al instante, detecta el precio y agiliza el pago.

Este código organiza la compra y el almacenamiento de los productos.

También sirve para realizar el control de inventario en las tiendas y comercios y llevar un registro en tiempo real de los productos que ingresan o se venden. Es un sistema que permite rastrear los productos y agilizar la logística de venta, almacenamiento y fabricación.

El código de barras fue inventado en 1948 por dos ingenieros estadounidenses del Instituto de Drexel en Filadelfia. La idea surgió de una conversación en la que el director de un supermercado pedía una tecnología para automatizar el control de inventarios y pagos de los productos.

¿Qué significa cada parte del código de barras?

El código de barras de los alimentos y productos en general está compuesto de 4 bloques numéricos. Primero está el código del país, luego el código de la empresa, el código del producto asignado por la empresa y el digito de control.

El primer grupo de números se usa para indicar el país o la región donde la empresa registró los productos o alimentos. No siempre significa que fue fabricado en ese país.

Cada grupo de números sirve para algo.

El código de la empresa es un número único del fabricante o el distribuidor de los productos y alimentos.

El código del producto corresponde al número que el fabricante le asigna a los productos y el último número permite que el escáner de la tienda compruebe que todos los números anteriores fueron leídos correctamente.