Qué pasó hoy 25 de septiembre a lo largo de la historia y por qué algunos hechos siguen presentes

También es el Día Mundial del Farmacéutico, día establecido en 2009 por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) para recordar el día en que se fundó la organización en 1912. Además, este viernes tiene lugar el Día Internacional de la Ataxia, un grupo de trastornos neurológicos que afectan, entre otras funciones, el equilibrio y la coordinación.

En Argentina, este 25 de septiembre es el Día Nacional de la Ballena Franca Austral, la especie declarada Monumento Natural Nacional de la Argentina y el Día del Comerciante de Materiales para la Construcción, una fecha dedicada a reconocer su actividad.

Un día como hoy nació Will Smith.

Entre los hechos más destacados, se recuerdan: