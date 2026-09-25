Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este viernes 25 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Qué pasó hoy 25 de septiembre a lo largo de la historia y por qué algunos hechos siguen presentes
Según las efemérides, esta fecha en el calendario es protagonista de varios hechos y conmemoraciones importantes
El 25 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo octavo día del año y el ducentésimo sexagésimo noveno en los años bisiestos del calendario gregoriano. Es decir, quedan 97 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Qué pasó hoy 25 de septiembre, según las efemérides
En esta fecha hay varias efemérides importantes a nivel mundial. Es el Día Mundial del Pulmón, una jornada promovida por el Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales para concientizar sobre la salud pulmonar y fomentar acciones frente a las enfermedades respiratorias y sus factores de riesgo.
También es el Día Mundial del Farmacéutico, día establecido en 2009 por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) para recordar el día en que se fundó la organización en 1912. Además, este viernes tiene lugar el Día Internacional de la Ataxia, un grupo de trastornos neurológicos que afectan, entre otras funciones, el equilibrio y la coordinación.
En Argentina, este 25 de septiembre es el Día Nacional de la Ballena Franca Austral, la especie declarada Monumento Natural Nacional de la Argentina y el Día del Comerciante de Materiales para la Construcción, una fecha dedicada a reconocer su actividad.
Entre los hechos más destacados, se recuerdan:
- En septiembre de 1904 se inaugura el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria.
- Nace en la ciudad de Filadelfia el actor, rapero y productor estadounidense Will Smith.
- Muere en Buenos Aires, a la edad de 36 años, la poetisa y traductora Alejandra Pizarnik.
- En 2005 muere en la ciudad de Los Ángeles el actor y comediante Don Adams.
- En 2011 se realiza el primer simulacro de sismo en la Ciudad de Buenos Aires.
- Fernando Alonso se convierte en el campeón mundial más joven de Fórmula 1 al ganar en Brasil.
- Nace Pepe Soriano, actor argentino destacado en obras como La Patagonia rebelde y La Nona.
En pocas palabras
- Efemérides: el 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Pulmón y el Día Mundial del Farmacéutico.
- Argentina: se celebra el Día Nacional de la Ballena Franca Austral y el Día del Comerciante de Materiales para la Construcción.
- Hechos Históricos: se recuerda la inauguración del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria y el nacimiento de Will Smith.