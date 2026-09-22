Regalar flores amarillas cada 21 de septiembre se puede considerar como uno de los actos de amor o amistad más llamativos que se pueden encontrar, pero cuando no ocurre también puede tener interpretaciones negativas: te contamos qué significa no recibir estas flores tan populares.
Qué pasa si no te regalaron flores amarillas el 21 de septiembre y qué significa
El 21 de septiembre se suelen regalar flores amarillas por un motivo especial, pero cuando esto no ocurre suele generar dudas sobre qué significa
Aunque el 21 de septiembre es conocido por el inicio de la primavera y el Día del Estudiante, también se popularizó desde que se puso de moda el acto de regalar flores amarillas y su significado. Sin embargo, poco se habla de no recibirlas y su significado negativo.
Qué significa no recibir flores amarillas el 21 de septiembre
El gesto de regalar flores amarillas el 21 de septiembre se popularizó por la telenovela Floricienta y las redes sociales, pero si eres de esas personas que no obtuvieron este regalo, generalmente no significa nada malo sobre el amor o el compromiso, ya que el significado negativo está en la flor en sí, sobre todo en su color.
Para algunas culturas, el color amarillo representa la puesta de sol, la alegría y la felicidad que puede traer para quienes tienen este color puesto en flores, asociado a la primavera, pero por otro lado también puede representar una forma de desear la muerte o una desgracia, ya que según las creencias trae la mala suerte para quienes lo portan o lo reciben.
Además, existe la creencia de que las flores de Cempaxúchitl o algún tipo de flores amarillas se ofrecen a los muertos y no se regalan entre personas por el mismo significado. Sin embargo, otra de las razones negativas también puede vincularse con la infidelidad o el engaño entre personas, en donde algunos piensan que es para deslumbrar a la pareja con el color de estas y no percibir el engaño al cual se está sometiendo durante la entrega de estas flores.
En pocas palabras
- Flores amarillas: el 21 de septiembre es popular regalar estas flores, pero su ausencia genera dudas.
- Significado: históricamente, el amarillo puede simbolizar alegría o, culturalmente, muerte y mala suerte.
- Origen de la moda: el gesto se popularizó por la telenovela Floricienta y redes sociales.