Qué pasa si no te regalaron flores amarillas el 21 de septiembre y qué significa

Aunque el 21 de septiembre es conocido por el inicio de la primavera y el Día del Estudiante, también se popularizó desde que se puso de moda el acto de regalar flores amarillas y su significado. Sin embargo, poco se habla de no recibirlas y su significado negativo.

Dar flores amarillas el 21 de septiembre significa celebrar el inicio de la primavera y expresar afecto, alegría y buenos deseos a una persona especial.

Qué significa no recibir flores amarillas el 21 de septiembre

El gesto de regalar flores amarillas el 21 de septiembre se popularizó por la telenovela Floricienta y las redes sociales, pero si eres de esas personas que no obtuvieron este regalo, generalmente no significa nada malo sobre el amor o el compromiso, ya que el significado negativo está en la flor en sí, sobre todo en su color.