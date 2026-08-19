¿Qué pasó el 19 de agosto según las efemérides?

El 19 de agosto es el 231.º día del año en el calendario gregoriano y el 232.º en los años bisiestos. A partir de este día quedan 134 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Efemérides del 19 de agosto: qué sucedió un día como hoy

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria se celebra cada 19 de agosto.

Este día carga con dos celebraciones importantes. Por un lado, es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se celebra anualmente desde 2009, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2008 lo decretara a raíz de un atentado en Bagdad causó la muerte de 22 trabajadores humanitarios.