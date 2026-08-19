Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este lunes 19 de agosto y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
¿Qué pasó el 19 de agosto según las efemérides?
El mundo está construido por hechos que, con el paso del tiempo, se muestran en las efemérides populares. ¿Qué se conmemora hoy?
El 19 de agosto es el 231.º día del año en el calendario gregoriano y el 232.º en los años bisiestos. A partir de este día quedan 134 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Efemérides del 19 de agosto: qué sucedió un día como hoy
Este día carga con dos celebraciones importantes. Por un lado, es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria que se celebra anualmente desde 2009, luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2008 lo decretara a raíz de un atentado en Bagdad causó la muerte de 22 trabajadores humanitarios.
También se celebra el Día Internacional de la Fotografía, una fecha que conmemora el día de 1839 en que el francés Louis Daguerre presentó ante la Academia Francesa de Ciencias el daguerrotipo: un procedimiento, que lograba imprimir una imagen sobre una superficie de plata. Luego el gobierno francés compró la patente del daguerrotipo y lo declaró libre para todo el mundo, dando inicio a la fotografía pública y moderna.
Otras de las efemérides más importante son:
- Es el Día Mundial del Orangután.
- Cada 19 de Agosto se celebra este “Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico”, en homenaje al Médico Pediatra Dr. Carlos Alberto Gianantonio
- En 1833 nace la diseñadora de moda francesa Coco Chanel.
- En 1944 nace Hugo Orlando Gatti, arquero de fútbol argentino.
- En 1945 nace el cantante y actor Roberto Sánchez, conocido como “Sandro de América”.
- En 1948 se funda la UTN (Universidad Tecnológica Nacional).
En pocas palabras
- Efemérides destacadas: Se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y el Día Internacional de la Fotografía.
- Acontecimientos clave: Se fundó la Universidad Tecnológica Nacional y nacieron Coco Chanel y Sandro.
- Salud y Deporte: Se celebra el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico y nace Hugo Gatti.