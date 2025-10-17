Qué hago si mi planta de buganvilla se llena de pulgón

buganvilla La buganvilla crece como planta trepadora. Imagen: Freepik.

Los pulgones pueden ser verdes, amarillos, marrones, rojos o negros, según las plantas de las que se alimentan. En la Bouganvillea, suele ser el pulgón verde el que se alimenta del tejido tierno nuevo. Una cantidad baja de estos insectos no suele ser perjudicial en los jardines. Sin embargo, las poblaciones grandes causan un daño importante, distorsión de las hojas, decoloración y retraso en el crecimiento de los brotes.

Qué puedo hacer si la planta se llena de pulgón

Existen alternativas diferentes para controlar esta plaga con remedios caseros. Una opción es mezclar una cucharada de jabón neutro con un litro de agua y rociar sobre las plantas afectadas. Puedes aplicar el insecticida cada tres a cinco días, evitando aplicar en horas de calor intenso.

Otra opción es hervir ajo o cebolla picada en agua, dejar enfriar, colar y pulverizar sobre la buganvilla. Se puede aplicar diariamente durante unos días para repeler la plaga. Por otro lado, es importante que antes de plantar la buganvilla, revises las áreas circundantes para detectar fuentes de pulgones y eliminarlos.

pulgon Sigue las recomendaciones si quieres eliminar la plaga de pulgones. Imagen: Freepik.

Por último, puedes cultivar plantas repelentes, como la lavanda, el ajo, la cebolla, el cilantro y la salvia. Estas especies tienen un aroma que funciona como repelente natural contra pulgones y otras plagas.