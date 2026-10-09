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Qué hacer si usan tu rostro o voz con inteligencia artificial sin tu permiso

La suplantación digital con inteligencia artificial preocupa a los usuarios de internet. Las vías legales para denunciar estos delitos en Argentina

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
La suplantación de identidad es el uso no autorizado de rostro o voz con inteligencia artificial, genera preocupación y requiere acción legal.

La suplantación de identidad es el uso no autorizado de rostro o voz con inteligencia artificial, genera preocupación y requiere acción legal.

El uso no autorizado del rostro, la imagen o la voz mediante herramientas de inteligencia artificial se transformó en una preocupación creciente para la justicia y los especialistas en ciberseguridad en Argentina. Se debe preservar la evidencia digital y radicar la denuncia en una fiscalía especializada o cercana.

Delitos con inteligencia artificial en Argentina

Cuando un contenido sintético es utilizado para chantajear, estafar a terceros o dañar la reputación de una persona, la víctima se enfrenta a una serie de delitos informáticos que requieren una respuesta legal inmediata para frenar su difusión en plataformas digitales.

Estar informado sobre los pasos a seguir resulta fundamental para resguardar la evidencia digital antes de que el contenido manipulado sea borrado o modificado por los ciberdelincuentes.

El uso no autorizado del rostro, la imagen o la voz mediante herramientas de inteligencia artificial se transform&oacute; en una preocupaci&oacute;n creciente para la justicia.

El uso no autorizado del rostro, la imagen o la voz mediante herramientas de inteligencia artificial se transformó en una preocupación creciente para la justicia.

Cómo denunciar los delitos informáticos en Argentina

Ante un caso de suplantación de identidad o uso indebido de la imagen con inteligencia artificial, el marco legal de Argentina ofrece herramientas y fiscalías especializadas para actuar de manera urgente:

  • Preservar la evidencia digital: no borrar los mensajes, publicaciones ni archivos. Realizar capturas de pantalla con fecha y hora visibles, guardar los enlaces (URLs) directos y, si es posible, certificar la evidencia digital mediante un escribano público o la herramienta e-Notario.
  • Realizar la denuncia en la fiscalía: concurrir a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) o a la fiscalía penal más cercana a tu domicilio para radicar la denuncia por estafa, extorsión o uso no autorizado de datos personales.
  • Solicitar la baja inmediata del contenido: notificar a las redes sociales o plataformas donde se aloja el material exigiendo la remoción urgente por violación a los términos de servicio y vulneración del derecho a la propia imagen (artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación).
  • Actuar ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP): presentar un reclamo amparado en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) para exigir la suspensión del tratamiento indebido de tu imagen o biometría.
Compartir credenciales o documentos confidenciales en inteligencia artificial expone datos sensibles.

Compartir credenciales o documentos confidenciales en inteligencia artificial expone datos sensibles.

La protección frente a la inteligencia artificial e identidad digital

Si bien la regulación sobre algoritmos generativos sigue en debate, la legislación en Argentina contempla que la voz y la imagen son atributos de la personalidad irrenunciables.

Actuar con rapidez ante cualquier indicio de suplantación es la clave para neutralizar el impacto de estos delitos y proteger tanto tus derechos como los de tu entorno.

En pocas palabras

  • Suplantación de identidad: el uso no autorizado de rostro o voz con IA genera preocupación y requiere acción legal.
  • Pasos para denunciar: se debe preservar evidencia digital y radicar la denuncia en la fiscalía especializada o cercana.
  • Marco legal argentino: protege la voz y la imagen como atributos de la personalidad irrenunciables ante el uso indebido.
Resumen generado por Thinkindot AI

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