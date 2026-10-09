El uso no autorizado del rostro, la imagen o la voz mediante herramientas de inteligencia artificial se transformó en una preocupación creciente para la justicia y los especialistas en ciberseguridad en Argentina. Se debe preservar la evidencia digital y radicar la denuncia en una fiscalía especializada o cercana.
Qué hacer si usan tu rostro o voz con inteligencia artificial sin tu permiso
La suplantación digital con inteligencia artificial preocupa a los usuarios de internet. Las vías legales para denunciar estos delitos en Argentina
Delitos con inteligencia artificial en Argentina
Cuando un contenido sintético es utilizado para chantajear, estafar a terceros o dañar la reputación de una persona, la víctima se enfrenta a una serie de delitos informáticos que requieren una respuesta legal inmediata para frenar su difusión en plataformas digitales.
Estar informado sobre los pasos a seguir resulta fundamental para resguardar la evidencia digital antes de que el contenido manipulado sea borrado o modificado por los ciberdelincuentes.
Cómo denunciar los delitos informáticos en Argentina
Ante un caso de suplantación de identidad o uso indebido de la imagen con inteligencia artificial, el marco legal de Argentina ofrece herramientas y fiscalías especializadas para actuar de manera urgente:
- Preservar la evidencia digital: no borrar los mensajes, publicaciones ni archivos. Realizar capturas de pantalla con fecha y hora visibles, guardar los enlaces (URLs) directos y, si es posible, certificar la evidencia digital mediante un escribano público o la herramienta e-Notario.
- Realizar la denuncia en la fiscalía: concurrir a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) o a la fiscalía penal más cercana a tu domicilio para radicar la denuncia por estafa, extorsión o uso no autorizado de datos personales.
- Solicitar la baja inmediata del contenido: notificar a las redes sociales o plataformas donde se aloja el material exigiendo la remoción urgente por violación a los términos de servicio y vulneración del derecho a la propia imagen (artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación).
- Actuar ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP): presentar un reclamo amparado en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) para exigir la suspensión del tratamiento indebido de tu imagen o biometría.
La protección frente a la inteligencia artificial e identidad digital
Si bien la regulación sobre algoritmos generativos sigue en debate, la legislación en Argentina contempla que la voz y la imagen son atributos de la personalidad irrenunciables.
Actuar con rapidez ante cualquier indicio de suplantación es la clave para neutralizar el impacto de estos delitos y proteger tanto tus derechos como los de tu entorno.
En pocas palabras
- Suplantación de identidad: el uso no autorizado de rostro o voz con IA genera preocupación y requiere acción legal.
- Pasos para denunciar: se debe preservar evidencia digital y radicar la denuncia en la fiscalía especializada o cercana.
- Marco legal argentino: protege la voz y la imagen como atributos de la personalidad irrenunciables ante el uso indebido.