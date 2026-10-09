Qué hacer si usan tu rostro o voz con inteligencia artificial sin tu permiso

Delitos con inteligencia artificial en Argentina

Cuando un contenido sintético es utilizado para chantajear, estafar a terceros o dañar la reputación de una persona, la víctima se enfrenta a una serie de delitos informáticos que requieren una respuesta legal inmediata para frenar su difusión en plataformas digitales.

Estar informado sobre los pasos a seguir resulta fundamental para resguardar la evidencia digital antes de que el contenido manipulado sea borrado o modificado por los ciberdelincuentes.