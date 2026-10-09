Con IA generaban fotos hot de sus compañeras de escuela y las vendían en sitios pornográficos

La escuela de Lomas de Zamora donde circularon las fotos hot.

Los alumnos imputados por las fotos hot

Las víctimas serían entre 40 y 50 alumnas de distintos cursos, desde primero hasta quinto año, todas menores de edad. Madres de las jóvenes describieron el esquema como “perverso” y con una logística organizada. “Lo vendían, lo compartían con otros colegios de la zona, también lo subieron en páginas porno con nombre y apellido de las chicas, hacían catálogos”, relató.

La progenitora señaló que la IA utilizada no era de acceso gratuito común, sino una versión paga que generaba resultados de alta calidad, difíciles de distinguir de fotos hot reales. El descubrimiento se produjo cuando uno de los involucrados intentó pedir dinero a sus compañeros a cambio de no delatarlos; ante la negativa, la situación se filtró y los padres se enteraron.

Las fotos hot circularon por WhatsApp de alumnos. Imagen ilustrativa.

El miércoles pasado, padres y estudiantes realizaron una sentada frente a la escuela y se negaron a ingresar a clases. Reclamaron respuestas de las autoridades escolares, a las que acusaron de haber conocido el hecho al menos un mes antes y de haber intentado minimizarlo o pedir silencio a las víctimas. Según los denunciantes, la reacción inicial del colegio se limitó a una nota en el cuaderno de comunicaciones, sin una acción contundente ni comunicación inmediata a las familias.

La Justicia intervino con rapidez. La causa quedó radicada en la Justicia Penal Juvenil de Lomas de Zamora, por el presunto delito de fabricación y distribución de imágenes sexuales de menores de edad. Dos alumnos fueron imputados y se analizan sus teléfonos celulares para reconstruir la creación, circulación y eventual comercialización de las fotos hot.