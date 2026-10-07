Una mujer de 37 años que había sido detenida la semana pasada en La Plata, acusada de ejercer como psicóloga sin contar con el título de licenciada en Psicología, recuperó la libertad, ya cuenta con abogados y aseguran que es víctima de una disputa entre instituciones.
El artilugio legal por el que terminó liberada la supuesta falsa psicóloga de La Plata
Una mujer de 37 años que había sido detenida la semana pasada, acusada de ejercer como psicóloga sin contar con el título, recuperó la libertad
La investigación está a cargo de la Fiscalía de La Plata que lleva adelante el caso por una presunta usurpación de título.
La mujer fue detenida la semana pasada por oficiales de la DDI La Plata y luego fue indagada. Se negó a declarar en esa instancia, aunque su defensa aclaró que podrá hacerlo nuevamente durante el proceso penal cuando lo considere conveniente.
La estrategia defensiva de la presunta falsa psicóloga
La acusada es representada por abogados que ya trabajan en la estrategia defensiva y anticiparon que buscarán aportar elementos para aclarar la situación. Sostienen que la mujer cursó estudios en una institución terciaria que otorgaba un título de psicóloga social clínica y contaba con una matrícula vinculada a esa formación.
Su defensa sostiene que la mujer siempre desarrolló su actividad bajo esa denominación y que la situación judicial podría estar relacionada con una disputa existente entre la institución terciaria y la Universidad Nacional de La Plata, particularmente con la Facultad de Psicología.
Según plantean sus abogados, existe además una controversia institucional y profesional en torno a las incumbencias y títulos otorgados por la institución terciaria. En ese marco, indicaron que hay otras personas (al menos 10) denunciadas por situaciones similares de falsedad.
La defensa busca establecer que la imputada no se presentó como licenciada en Psicología egresada de la UNLP, sino que ejerció su trabajo dentro de la formación de psicóloga social clínica que había cursado y por la cual recibió un título y una matrícula. De todas formas, la Justicia deberá resolver la situación en los próximos días.
En pocas palabras
- Detenida recuperó libertad: una mujer de 37 años, acusada de ejercer como psicóloga sin título, fue liberada en La Plata.
- Defensa alega disputa institucional: abogados sostienen que la acusada es víctima de un conflicto entre instituciones terciarias y la UNLP.
- Cuestionamiento de títulos: se debate la validez de títulos terciarios de psicóloga social clínica frente a la exigencia de licenciatura en Psicología.