El artilugio legal por el que terminó liberada la supuesta falsa psicóloga de La Plata

La Policía de La Plata detuvo a la falsa psicóloga. Foto gentileza 0221.com.ar

La estrategia defensiva de la presunta falsa psicóloga

La acusada es representada por abogados que ya trabajan en la estrategia defensiva y anticiparon que buscarán aportar elementos para aclarar la situación. Sostienen que la mujer cursó estudios en una institución terciaria que otorgaba un título de psicóloga social clínica y contaba con una matrícula vinculada a esa formación.

Su defensa sostiene que la mujer siempre desarrolló su actividad bajo esa denominación y que la situación judicial podría estar relacionada con una disputa existente entre la institución terciaria y la Universidad Nacional de La Plata, particularmente con la Facultad de Psicología.

La Policía de La Plata detuvo a la falsa psicóloga.

Según plantean sus abogados, existe además una controversia institucional y profesional en torno a las incumbencias y títulos otorgados por la institución terciaria. En ese marco, indicaron que hay otras personas (al menos 10) denunciadas por situaciones similares de falsedad.

La defensa busca establecer que la imputada no se presentó como licenciada en Psicología egresada de la UNLP, sino que ejerció su trabajo dentro de la formación de psicóloga social clínica que había cursado y por la cual recibió un título y una matrícula. De todas formas, la Justicia deberá resolver la situación en los próximos días.