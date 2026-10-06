Un hombre de 35 años fue detenido en Buenos Aires acusado de haber contratado a un sicario para asesinar a un rival con quien mantenía una disputa vinculada a actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes, y que tenía un pedido de captura vigente por tenencia de armas, crimen y encubrimiento.
Se fue a jugar al fútbol y terminó detenido con el uniforme puesto: había contratado a un sicario días atrás
La detención fue concretada por l a Policía Federalmientras el sospechoso disputaba un partido de futsal senior en una sede deportiva de Avellaneda
Fuentes oficiales informaron que la detención fue concretada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras el sospechoso disputaba un partido de futsal senior en una sede deportiva de Avellaneda, luego de que tareas de campo permitieran establecer que participaba de un torneo organizado por una liga amateur.
La investigación, llevada adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), permitió determinar que el acusado mantenía desde hacía varios meses un conflicto con la víctima en el Complejo Habitacional Villa Soldati, en Buenos Aires. Según la pesquisa, en ese contexto habría organizado el crimen de su rival y contratado a un sicario para ejecutarlo.
El sicario que cometió el crimen
A principios de marzo de este año, el sicario efectuó 4 disparos contra la víctima con una pistola calibre 380. Luego, el hombre fue trasladado al Hospital Piñero, donde falleció días después como consecuencia de las heridas.
En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanar el domicilio del acusado y, durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma presuntamente utilizada en el crimen, que posteriormente se determinó que había sido sustraída de una vivienda en 2021.
El sospechoso no fue encontrado en el lugar y permaneció prófugo, por lo que efectivos de la División Búsqueda de Prófugos continuaron con las tareas para localizarlo. A partir de esas diligencias, los agentes establecieron cuándo y dónde disputaría uno de los encuentros del torneo de futsal, y montaron un operativo de vigilancia en una sede deportiva de Avellaneda.
Los policías de Buenos Aires ingresaron de manera encubierta al lugar y, junto con personal del Departamento Antisecuestros Norte, identificaron al prófugo mientras disputaba el partido. Finalmente concretaron la detención.
Durante el procedimiento, un grupo de familiares y allegados del acusado intentó impedir el accionar policial, aunque la situación fue controlada sin que se registraran personas heridas. Ahora, deberá responder por haber contratado al sicario.
En pocas palabras
- Detenido en pleno partido: un hombre de 35 años fue capturado en Avellaneda mientras jugaba al fútbol.
- Contrató sicario: se lo acusa de haber pagado para asesinar a un rival con quien mantenía disputas.
- Conflicto narco: la disputa estaría vinculada a la comercialización de estupefacientes y otros delitos.