Se fue a jugar al fútbol y terminó detenido con el uniforme puesto: había contratado a un sicario días atrás

El detenido por contratar a un sicario estaba jugando al fútbol.

El sicario que cometió el crimen

A principios de marzo de este año, el sicario efectuó 4 disparos contra la víctima con una pistola calibre 380. Luego, el hombre fue trasladado al Hospital Piñero, donde falleció días después como consecuencia de las heridas.

En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanar el domicilio del acusado y, durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma presuntamente utilizada en el crimen, que posteriormente se determinó que había sido sustraída de una vivienda en 2021.

El sospechoso no fue encontrado en el lugar y permaneció prófugo, por lo que efectivos de la División Búsqueda de Prófugos continuaron con las tareas para localizarlo. A partir de esas diligencias, los agentes establecieron cuándo y dónde disputaría uno de los encuentros del torneo de futsal, y montaron un operativo de vigilancia en una sede deportiva de Avellaneda.

CAYÓ UN ACUSADO DE CONTRATAR A UN SICARIO MIENTRAS JUGABA AL FUTSALUn hombre de 35 años fue localizado por la Policía Federal en Avellaneda tras ser investigado por instigar el asesinato a balazos de un presunto narcotraficante por el control de un barrio en Villa Soldati. https://t.co/J5j15pyqtE — Alpha TV (@alphatvarg) October 5, 2026

Los policías de Buenos Aires ingresaron de manera encubierta al lugar y, junto con personal del Departamento Antisecuestros Norte, identificaron al prófugo mientras disputaba el partido. Finalmente concretaron la detención.

Durante el procedimiento, un grupo de familiares y allegados del acusado intentó impedir el accionar policial, aunque la situación fue controlada sin que se registraran personas heridas. Ahora, deberá responder por haber contratado al sicario.