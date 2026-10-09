Cómo podar el árbol de jade para que crezca fuerte y hermoso: método sencillo y efectivo

Lejos de requerir conocimientos avanzados de agronomía, mantener un jardín equilibrado y saludable en el patio o en el living de casa depende, en gran medida, de saber aplicar una correcta técnica de poda en el momento justo del año.

Las herramientas indispensables para cuidar el árbol de jade

Antes de realizar cualquier corte en el árbol de jade, los especialistas recuerdan que la preparación previa es fundamental para no exponer el ejemplar a infecciones por hongos o bacterias. Para ello, es necesario contar con tres elementos básicos a mano: