Denunciaron a alumnos de un colegio por crear imágenes sexuales falsas de sus compañeras con IA

La situación provocó una manifestación de estudiantes y padres frente al establecimiento, quienes reclamaron respuestas de las autoridades escolares. Según testimonios publicados por medios nacionales, las imágenes habrían circulado desde tiempo atrás, aunque su difusión se habría extendido recientemente. Algunas familias también cuestionaron cómo actuó la institución cuando tomó conocimiento de lo ocurrido.

Investigan la creación y difusión de imágenes sexuales falsas

La causa quedó en manos de la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora. De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, hay adolescentes identificados y se busca determinar quiénes participaron en la manipulación y circulación del material. Por tratarse de menores de edad, el proceso deberá establecer las responsabilidades y las medidas que correspondan.