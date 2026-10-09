Una denuncia contra alumnos del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, puso en alerta a la comunidad educativa tras la difusión de imágenes sexuales falsas de sus compañeras, creadas mediante inteligencia artificial (IA). El caso involucra a entre 40 y 50 alumnas de entre 13 y 17 años, cuyas fotografías habrían sido manipuladas para simular desnudos y difundidas junto con sus nombres y apellidos.
Denunciaron a alumnos de un colegio por crear imágenes sexuales falsas de sus compañeras con IA
La denuncia involucra a unas 50 alumnas de Lomas de Zamora. Investigan la creación y difusión de imágenes sexuales falsas
La situación provocó una manifestación de estudiantes y padres frente al establecimiento, quienes reclamaron respuestas de las autoridades escolares. Según testimonios publicados por medios nacionales, las imágenes habrían circulado desde tiempo atrás, aunque su difusión se habría extendido recientemente. Algunas familias también cuestionaron cómo actuó la institución cuando tomó conocimiento de lo ocurrido.
Investigan la creación y difusión de imágenes sexuales falsas
La causa quedó en manos de la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora. De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, hay adolescentes identificados y se busca determinar quiénes participaron en la manipulación y circulación del material. Por tratarse de menores de edad, el proceso deberá establecer las responsabilidades y las medidas que correspondan.
El caso reabrió el debate sobre los deepfakes sexuales, imágenes o videos generados o modificados con inteligencia artificial para representar a personas reales en situaciones íntimas sin su consentimiento. En Mendoza, la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para incorporar esta conducta al Código Penal, con penas de hasta seis años de prisión y agravantes cuando las representaciones aparenten mostrar a menores de edad.