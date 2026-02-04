Para poder solicitar o tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es necesario reunir una serie de documentos, los cuales especificaremos a continuación.
¿Qué documentación necesita una persona para sacar el Certificado Único de Discapacidad?
Descubre cuál es la documentación que necesita una persona para poder solicitar o tramitar el CUD por primera vez
Según el sitio web del Gobierno Nacional, los documentos que las personas con discapacidad deben presentar para obtener el CUD son los siguientes:
- Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.
- Certificados e informes de profesionales que te atienden.
- Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.
- Documento de identidad original y legible.
- Si tenés obra social o prepaga, fotocopia de tu carnet.
- Si trabajás, copia de tu recibo de sueldo.
- Si no trabajás, copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.
- Si sos jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.
Paso a paso para solicitar el CUD:
Una vez que hayas reunido toda la documentación, tendrás que sacar turno en la Junta Evaluadora del domicilio que tenés en el documento de identidad. Para conocer cuál es tu Junta Evaluadora, ingresá aquí.
El próximo paso será presentarse ante la Junta Evaluadora el día indicado en tu turno. En la junta decidirán si te corresponde el Certificado Único de Discapacidad.
Es importante destacar que todo el trámite de obtención del Certificado Único de Discapacidad es gratuito, y ninguna Junta Evaluadora puede cobrarte.
Además, el trámite para obtener el CUD debe ser realizado por la persona interesada y no por un gestor. El turno si puede solicitarlo otra persona (quien además debe probar el vínculo), pero el día del turno con la Junta Evaluadora solo debe ir el interesado.