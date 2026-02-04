¿Qué documentación necesita una persona para sacar el Certificado Único de Discapacidad?

Una vez que hayas reunido toda la documentación, tendrás que sacar turno en la Junta Evaluadora del domicilio que tenés en el documento de identidad. Para conocer cuál es tu Junta Evaluadora, ingresá aquí.

El próximo paso será presentarse ante la Junta Evaluadora el día indicado en tu turno. En la junta decidirán si te corresponde el Certificado Único de Discapacidad.

Es importante destacar que todo el trámite de obtención del Certificado Único de Discapacidad es gratuito, y ninguna Junta Evaluadora puede cobrarte.

Discapacidad El Certificado Único de Discapacidad debe ser aprobado por una Junta Evaluadora.

Además, el trámite para obtener el CUD debe ser realizado por la persona interesada y no por un gestor. El turno si puede solicitarlo otra persona (quien además debe probar el vínculo), pero el día del turno con la Junta Evaluadora solo debe ir el interesado.