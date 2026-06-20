Presentan una iniciativa para promover prácticas formativas y laborales en Mendoza

El proyecto busca reducir la brecha que existe entre la formación académica y la primera experiencia laboral, promoviendo espacios donde los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y desarrollar habilidades prácticas en entornos reales.

La propuesta diferencia dos modalidades. Por un lado, las Prácticas Profesionales Formativas, que forman parte del trayecto educativo y tienen una finalidad exclusivamente pedagógica. Por otro, las Pasantías Educativas, que permiten a los estudiantes adquirir experiencia en ámbitos reales de trabajo mediante una asignación estímulo y bajo el marco de la legislación nacional vigente.