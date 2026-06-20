Presentan una iniciativa para promover prácticas formativas y laborales en Mendoza

La diputada provincia del PRO, Stella Maris Huczak, presentó un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Prácticas Formativas y Pasantías Educativas, una iniciativa destinada a fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, brindando a los estudiantes mendocinos más herramientas y oportunidades para su futuro laboral.
El proyecto busca reducir la brecha que existe entre la formación académica y la primera experiencia laboral, promoviendo espacios donde los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y desarrollar habilidades prácticas en entornos reales.
La propuesta diferencia dos modalidades. Por un lado, las Prácticas Profesionales Formativas, que forman parte del trayecto educativo y tienen una finalidad exclusivamente pedagógica. Por otro, las Pasantías Educativas, que permiten a los estudiantes adquirir experiencia en ámbitos reales de trabajo mediante una asignación estímulo y bajo el marco de la legislación nacional vigente.
La iniciativa establece garantías para proteger a los estudiantes, asegurando que estas experiencias no puedan ser utilizadas para reemplazar puestos de trabajo ni generar relaciones laborales encubiertas. Además, incorpora medidas específicas para promover la inclusión de personas con discapacidad y prevé incentivos fiscales para fomentar la participación del sector privado.
“Queremos que los jóvenes mendocinos lleguen mejor preparados a su primer empleo. La educación y el trabajo no pueden ser dos mundos separados; deben complementarse para generar más oportunidades de crecimiento y desarrollo”, expresó la diputada Stella Huczak.