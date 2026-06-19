Por qué nos sentimos cómodos contando nuestros problemas a la inteligencia artificial

persona usando celular Muchas personas le piden consejos emocionales a la inteligencia artificial. Imagen: Pixabay.

"Me parece peligroso porque necesitamos de la interacción con el otro, de perder esa ansiedad social de exponernos a situaciones frente a otros", señaló. En ese sentido, explicó que muchas personas se sienten más cómodas expresándose en entornos donde perciben que nadie los va a juzgar o críticar.

Además, explicó que la IA puede exponer una crítica, pero no conoce la historia ni la identidad de quien interactúa con ella. El anonimato que brinda internet hace que muchas personas se sientan más cómodas a la hora de expresarse.

La IA te "entiende" siempre

Por otro lado, la psicóloga señaló que la inteligencia artificial ofrece una especie de empatía constante: "Frases como 'te entiendo', 'te comprendo', 'tenés razón', 'tiene sentido', siempre empieza así". Esa sensación de comprensión puede llevar a que los usuarios compartan cada vez más información personal.

preguntas a la IA Aspi comienzan algunas respuestas que brinda la inteligencia artificial. Imágenes: Gemini, composición Diario UNO.

No obstante, explicó que se trata de una "empatía engañosa". La IA no puede sentir emociones por lo que no puede tener empatía, pero sí puede simular a través del análisis de patrones lingüísticos y de comportamiento, lo que le permite dar respuestas que parecen comprensivas y de apoyo.

"Es peligroso, pero lo entiendo también. La gente busca esa conexión y si a veces no la encuentra con personas reales la encuentra por otro lado. Es algo fundamental... tener conexion con alguien, que alguien te entienda, o sentir empatía en algún lugar". A modo de reflexión, la psicóloga destacó la importancia de fortalecer los vínculos y salir a buscar una conexión real con otras personas.

amigas Generar encuentros con otras personas es esencial para el bienestar emocional. Imagen: Pexels.

Al mismo tiempo, mencionó que existen otras razones que explican por qué tantas personas recurren a estas herramientas digitales. Entre ellos, señaló las dificultades para acceder a tratamientos de salud, la saturación de algunos servicios o las malas experiencias que algunas personas tuvieron previamente con otros terapeutas.